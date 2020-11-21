Якщо буденний інтер'єр вам набрид і приївся, а душа хоче романтики, грифельні дошки стануть відмінним рішенням цих проблем.

Як грифельні дошки використовуються в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає Нерухомість 24.

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Грифельна дошка: навіщо вона потрібна в інтер'єрі

Мода на грифельні дошки в інтер'єрі квартир і будинків зародилася у Франції. Як правило, такий прийом використовувався в різних закладах – на дошках зручно було прописувати меню і змінювати його в разі потреби. Пізніше їх популярність відбилася і в інтер'єрах звичайних будинків. На них можна залишати послання, записувати плани на день, малювати з дітьми.

У грифельних дощок є як переваги, так і недоліки / Фото dekormyhome

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Переваги

Довговічність

Стильний вигляд

Екологічність

Вогнетривкість

Відмінне рішення для сімей з дітьми

Недоліки

Висока вартість (в порівнянні з іншими оздоблювальними матеріалами)

Підходить для використання лише всередині приміщень

Грифельна дошка здатна урізноманітнити будь-яке приміщення / Фото dekormyhome

Грифельна дошка: де її взяти

Грифельні дошки продаються готові, проте тут важливо, щоб вам підійшов розмір. Також існують грифельні шпалери і спеціальна фарба для оздоблення стіни. Водорозчинні латексні фарби майже не мають неприємного запаху. Їх можна нанести на штукатурку та на інші матеріали (скло, метал, дерево тощо). Це говорить про те, що майже будь-яку поверхню можна зробити грифельною.

Подібне рішення дуже спростить життя батькам, у яких є маленькі діти, адже тепер малюки зможуть малювати на стінах.

На грифельних дошках можна малювати, залишати послання і записки / Фото dekormyhome