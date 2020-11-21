Если будничный интерьер вам надоел и приелся, а душа хочет романтики, грифельные доски станут отличным решением этих проблем.

Как грифельные доски используются в интерьере квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Эти вещи уродуют кухню: от чего пора избавиться

Грифельная доска: зачем она нужна в интерьере

Мода на грифельные доски в интерьере квартир и домов зародилась во Франции. Как правило, такой прием использовался в различных заведениях – на досках удобно было прописывать меню и менять его в случае необходимости. Позднее их популярность отразилась и в интерьерах обычных домов. На них можно оставлять послания, записывать планы на день, рисовать с детьми.

У грифельных досок есть как преимущества, так и недостатки / Фото dekormyhome

Интересно Ненужные предметы, которые украсят интерьер: фото

Преимущества

Долговечность

Стильный вид

Экологичность

Огнеупорность

Отличное решение для семей с детьми

Недостатки

Высокая стоимость (в сравнении с другими отделочными материалами)

Подходит только для использования внутри помещений

Грифельная доска способна разнообразить любое помещение / Фото dekormyhome

Грифельная доска: где ее взять

Грифельные доски продаются готовые, однако здесь важно, чтобы вам подошел размер. Также существуют грифельные обои и специальная краска для отделки стены. Водорастворимые латексные краски почти не имеют неприятного аромата. Их можно нанести на штукатурку и на другие материалы (стекло, металл, дерево и пр). Это говорит о том, что почти любую поверхность можно сделать грифельной.

Подобное решение очень упростит жизнь родителям, у которых есть маленькие дети, ведь теперь малыши смогут рисовать на стенах.

На грифельных досках можно рисовать, оставлять послания и записки / Фото dekormyhome