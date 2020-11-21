Грифельные доски в интерьере: как использовать и зачем
Если будничный интерьер вам надоел и приелся, а душа хочет романтики, грифельные доски станут отличным решением этих проблем.
Как грифельные доски используются в интерьере квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.
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Грифельная доска: зачем она нужна в интерьере
Мода на грифельные доски в интерьере квартир и домов зародилась во Франции. Как правило, такой прием использовался в различных заведениях – на досках удобно было прописывать меню и менять его в случае необходимости. Позднее их популярность отразилась и в интерьерах обычных домов. На них можно оставлять послания, записывать планы на день, рисовать с детьми.
У грифельных досок есть как преимущества, так и недостатки / Фото dekormyhome
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Преимущества
- Долговечность
- Стильный вид
- Экологичность
- Огнеупорность
- Отличное решение для семей с детьми
Недостатки
- Высокая стоимость (в сравнении с другими отделочными материалами)
- Подходит только для использования внутри помещений
Грифельная доска способна разнообразить любое помещение / Фото dekormyhome
Грифельная доска: где ее взять
Грифельные доски продаются готовые, однако здесь важно, чтобы вам подошел размер. Также существуют грифельные обои и специальная краска для отделки стены. Водорастворимые латексные краски почти не имеют неприятного аромата. Их можно нанести на штукатурку и на другие материалы (стекло, металл, дерево и пр). Это говорит о том, что почти любую поверхность можно сделать грифельной.
Подобное решение очень упростит жизнь родителям, у которых есть маленькие дети, ведь теперь малыши смогут рисовать на стенах.
На грифельных досках можно рисовать, оставлять послания и записки / Фото dekormyhome
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