Стиль хай-тек в інтер'єрі дуже популярний останніми роками. Він підходить для сміливих і рухливих людей.

У хай-теку всі деталі інтер'єру функціональні і корисні, розповідає 24 канал.

Цікаво Класичний стиль в інтер'єрі: чим він особливий

Хай-тек Стиль в інтер'єрі, який зародився у середині XX століття у Великобританії. Девіз хай-тека – "форма слідує за функцією".

Особливості хай-тека

Максимально функціональні меблі

Всі поверхні мають прямі лінії

Колірна гамма – однотонна, без візерунків, принтів і малюнків

Багато освітлення

Сучасна техніка

Вітаються хромовані і металеві елементи

Мінімум декоративних предметів.

Хай-тек підійде для любителів вільного простору​ / Фото design-homes

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Кольорова гама

Всі відтінки в інтер'єрі – максимально наближені один до одного. Як правило, це стримані кольори – білий, бежевий, сірий, метал, чорний. Яскравими акцентами можуть стати окремі предмети.

Спокійні відтінки можна розбавити яскравим акцентом / Фото design-homes

Декор

Настінний і настільний годинник (електронні)

Вази

Великі дзеркала

Світильники, підсвічування

Хай-тек передбачає багато світла / Фото design-homes

Важливі нюанси

Для оздоблення стін використовується камінь, цегла, однотонні шпалери, штукатурка.

Підлогове покриття – керамічна плитка, наливні підлоги, ламінат, керамограніт.

Стелі класичні або двоярусні. У білому кольорі.

Меблі з чіткими і прямими лініями, з однотонною оббивкою.

Приклади в інтер'єрі

Хай-тек – стиль для будь-якого житлового простору / Фото design-homes