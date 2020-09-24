Хай-тек у дизайні інтер'єру: особливості та фото
Стиль хай-тек в інтер'єрі дуже популярний останніми роками. Він підходить для сміливих і рухливих людей.
У хай-теку всі деталі інтер'єру функціональні і корисні, розповідає 24 канал.
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Хай-текСтиль в інтер'єрі, який зародився у середині XX століття у Великобританії. Девіз хай-тека – "форма слідує за функцією".
Особливості хай-тека
- Максимально функціональні меблі
- Всі поверхні мають прямі лінії
- Колірна гамма – однотонна, без візерунків, принтів і малюнків
- Багато освітлення
- Сучасна техніка
- Вітаються хромовані і металеві елементи
- Мінімум декоративних предметів.
Хай-тек підійде для любителів вільного простору / Фото design-homes
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Кольорова гама
Всі відтінки в інтер'єрі – максимально наближені один до одного. Як правило, це стримані кольори – білий, бежевий, сірий, метал, чорний. Яскравими акцентами можуть стати окремі предмети.
Спокійні відтінки можна розбавити яскравим акцентом / Фото design-homes
Декор
- Настінний і настільний годинник (електронні)
- Вази
- Великі дзеркала
- Світильники, підсвічування
Хай-тек передбачає багато світла / Фото design-homes
Важливі нюанси
- Для оздоблення стін використовується камінь, цегла, однотонні шпалери, штукатурка.
- Підлогове покриття – керамічна плитка, наливні підлоги, ламінат, керамограніт.
- Стелі класичні або двоярусні. У білому кольорі.
- Меблі з чіткими і прямими лініями, з однотонною оббивкою.
Приклади в інтер'єрі
Хай-тек – стиль для будь-якого житлового простору / Фото design-homes