Стиль хай-тек в интерьере очень популярен в последние годы. Он подходит для смелых и подвижных людей.

В хай-теке все детали интерьера функциональны и полезны, рассказывает 24 канал.

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Хай-тек Стиль в интерьере, который зародился в середине XX века в Великобритании. Девиз хай-тека – "форма следует за функцией".

Особенности хай-тека

Максимально функциональная мебель

Все поверхности имеют прямые линии

Цветовая гамма – однотонная, без узоров, принтов и рисунков

Много освещения

Современная техника

Приветствуются хромированные и металлические элементы

Минимум декоративных предметов.

Хай-тек подойдет для любителей свободного пространства / Фото design-homes

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Цветовая гамма

Все оттенки в интерьере – максимально приближенные друг другу. Как правило, это сдержанные цвета – белый, бежевый, серый, металл, черный. Яркими акцентами могут стать отдельные предметы.

Спокойные оттенки можно разбавить ярким акцентом / Фото design-homes

Декор

Настенные и настольные часы (электронные)

Напольные вазы

Большие зеркала

Светильники, подсветки

Хай-тек предусматривает много света / Фото design-homes

Важные нюансы

Для отделки стен используется камень, кирпич, однотонные обои, штукатурка.

Напольное покрытие – керамическая плитка, наливные полы, ламинат, керамогранит.

Потолки классические или двухъярусные. В белом цвете.

Мебель с четкими и прямыми линиями, с однотонной оббивкой.

Примеры в интерьере

Хай-тек – стиль для любого жилого пространства / Фото design-homes