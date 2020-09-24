Хай-тек в дизайне интерьера: особенности и фото
Стиль хай-тек в интерьере очень популярен в последние годы. Он подходит для смелых и подвижных людей.
В хай-теке все детали интерьера функциональны и полезны, рассказывает 24 канал.
Интересно Классический стиль в интерьере: чем он особенный
Хай-текСтиль в интерьере, который зародился в середине XX века в Великобритании. Девиз хай-тека – "форма следует за функцией".
Особенности хай-тека
- Максимально функциональная мебель
- Все поверхности имеют прямые линии
- Цветовая гамма – однотонная, без узоров, принтов и рисунков
- Много освещения
- Современная техника
- Приветствуются хромированные и металлические элементы
- Минимум декоративных предметов.
Хай-тек подойдет для любителей свободного пространства / Фото design-homes
Читайте Как оформить квартиру в стиле минимализм: советы и фото
Цветовая гамма
Все оттенки в интерьере – максимально приближенные друг другу. Как правило, это сдержанные цвета – белый, бежевый, серый, металл, черный. Яркими акцентами могут стать отдельные предметы.
Спокойные оттенки можно разбавить ярким акцентом / Фото design-homes
Декор
- Настенные и настольные часы (электронные)
- Напольные вазы
- Большие зеркала
- Светильники, подсветки
Хай-тек предусматривает много света / Фото design-homes
Важные нюансы
- Для отделки стен используется камень, кирпич, однотонные обои, штукатурка.
- Напольное покрытие – керамическая плитка, наливные полы, ламинат, керамогранит.
- Потолки классические или двухъярусные. В белом цвете.
- Мебель с четкими и прямыми линиями, с однотонной оббивкой.
Примеры в интерьере
Хай-тек – стиль для любого жилого пространства / Фото design-homes