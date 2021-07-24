Це необхідно для того, щоб залишатися на плаву і бути конкурентоспроможними на ринку офісної нерухомості. Сума вкладень на сьогодні становить близько 5 мільярдів доларів (135 мільярдів гривень).

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Чому виникли проблеми

У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 дуже багато компаній перейшли на віддалену роботу. Через це офісні центри пустують.

Для виходу на ринок з величезними площами зараз жахливий час, власнику нерухомості доведеться сильно вкластися в ремонт будівлі. Пройдуть роки, перш ніж вони повернуть свої гроші,

– зазначила генеральна директорка агентства нерухомості Wharton Property Advisors Рут Колп-Хабер.

Власникам доводиться вкладати мільярди в хмарочоси / Фото Pixabay

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Скільки коштів вкладають в хмарочоси

На реконструкцію вікового бізнес-центру на П'ятій авеню, 295 у центрі Манхеттену пішло 350 мільйонів доларів (9,5 мільярда гривень). Ремонт 41-поверхової будівлі на П'ятій авеню, 660 обійшовся власникам 400 мільйонів доларів (11,9 мільярда гривень).

Ще один об'єкт на Волл-стріт, 60 також пережив ремонт. Капітельні роботи коштували 250 мільйонів доларів (6,8 мільярда гривень). Господарі пішли на цей крок, щоб залучити нових орендарів. Єдиний наймач площ у будівлі – Deutsche Bank, який також незабаром залишить офісний центр.

Хмарочоси переживають не найкращі часи / Фото Pixabay