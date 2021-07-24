Это необходимо для того, чтобы оставаться на плаву и быть конкурентноспособными на рынке офисной недвижимости. Сумма вложений на сегодня составляет около 5 миллиардов долларов (135 миллиардов гривен).

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Почему возникли проблемы

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 очень многие компании перешли на удаленную работу. Из-за этого офисные центры пустуют.

Для выхода на рынок с огромными площадями сейчас ужасное время, держателю недвижимости придется сильно вложиться в ремонт здания. Пройдут годы, прежде чем они вернут свои деньги,

– отметила генеральный директор агентства недвижимости Wharton Property Advisors Рут Колп-Хабер.

Владельцам приходится вкладывать миллиарды в небоскребы / Фото Pixabay

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Сколько средств вкладывают в небоскребы

На реконструкцию векового бизнес-центра на Пятой авеню, 295 в центре Манхэттена ушло 350 миллионов долларов (9,5 миллиарда гривен). Ремонт 41-этажного здания на Пятой авеню, 660 обошелся владельцам 400 миллионов долларов (11,9 миллиарда гривен).

Еще один объект на Уолл-стрит, 60 также пережил ремонт. Капительные работы стоили 250 миллионов долларов (6,8 миллиарда гривен). Хозяева пошли на этот шаг, чтобы привлечь новых арендаторов. Единственный съемщик площадей в здании – Deutsche Bank, который также вскоре покинет офисный центр.

Небоскребы переживают не лучшие времена / Фото Pixabay