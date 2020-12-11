Ідеальна гардеробна у квартирі: названі 3 головних правила
Для того щоб гардеробна у квартирі або будинку була зручною, функціональною і практичною, слід врахувати кілька нюансів.
Основні правила організації ідеальної гардеробної назвала керівниця дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.
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Світло
У гардеробній обов'язково необхідно продумати додаткове освітлення. Встановлювати всі прилади потрібно до монтажу полиць, штанг і ящиків. Всі світильники, бра і люстри потрібно розмістити по периметру таким чином, щоб вони висвітлювали всі основні відсіки (так буде простіше шукати потрібні речі).
Від освітлення залежить зручність гардеробної / Фото kupebox
Використання площі
Ретельно сплануйте всі нюанси гардеробної. Речі потрібно розмістити так, щоб залишилося місце для зберігання постільної білизни або великих валіз.
Продумайте в гардеробній різні полиці та секції / Фото dekoriko
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Висота секцій
Для того щоб гардеробна була максимально функціональною, секції в ній повинні бути від підлоги до стелі. У верхній частині ви можете розмістити великогабаритні речі. Також враховуйте, що секцій для вішалок повинно бути багато – це дозволить підтримувати порядок і не витрачати багато часу на повторне прасування речей.
Гардеробна має вміщати максимум речей і предметів / Фото snosn
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