Для того щоб гардеробна у квартирі або будинку була зручною, функціональною і практичною, слід врахувати кілька нюансів.

Основні правила організації ідеальної гардеробної назвала керівниця дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Гардеробна кімната: що потрібно врахувати

Світло

У гардеробній обов'язково необхідно продумати додаткове освітлення. Встановлювати всі прилади потрібно до монтажу полиць, штанг і ящиків. Всі світильники, бра і люстри потрібно розмістити по периметру таким чином, щоб вони висвітлювали всі основні відсіки (так буде простіше шукати потрібні речі).

Від освітлення залежить зручність гардеробної / Фото kupebox

Використання площі

Ретельно сплануйте всі нюанси гардеробної. Речі потрібно розмістити так, щоб залишилося місце для зберігання постільної білизни або великих валіз.

В ідеальній вбиральні полки і секції мають бути різного розміру – для верхнього одягу, для взуття, для брюк, для білизни та іншого.​

Продумайте в гардеробній різні полиці та секції / Фото dekoriko

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Висота секцій

Для того щоб гардеробна була максимально функціональною, секції в ній повинні бути від підлоги до стелі. У верхній частині ви можете розмістити великогабаритні речі. Також враховуйте, що секцій для вішалок повинно бути багато – це дозволить підтримувати порядок і не витрачати багато часу на повторне прасування речей.

Гардеробна має вміщати максимум речей і предметів / Фото snosn