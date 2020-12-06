Як створити базовий інтер'єр, який не застаріє: корисні поради
Для того щоб новий ремонт не набрид вам вже через рік, а використані рішення не застаріли, необхідно дотримуватися кількох правил.
Як створити інтер'єр, який протягом довгих років буде актуальний, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Базовий інтер'єр – який він? У мене немає відповіді на це питання, зате, здається, з'явилася інша ідея. А що якщо існує універсальна обробка приміщень? Така, щоб в подальшому за допомогою меблів та аксесуарів можна було створити будь-який інтер'єр, – зазначила Рамазанова.
Універсальне оздоблення для квартири і будинку
Підлогове покриття – паркетна дошка кольору натурального дуба.
Оздоблення стін – фарба світло-сірого відтінку.
Стеля – гіпсокартонний лист фарбований.
Освітлення має бути комфортної температури і достатньої яскравості. Важливо, щоб світло було чітко продуманим по зонах.
Базовий інтер'єр можна створити за допомогою оздоблення / Фото remdesign
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Плінтус, карниз, молдинг – з поліуретану.
Підвіконня слід зробити зі штучного каменю.
Плитка у передпокої, коридорах або ванній кімнаті повинна відображати натуральні матеріали. Це може бути імітація каменю або дерева.
Міжкімнатні двері. Оптимальним варіантом стануть білі фільончасті двері.
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