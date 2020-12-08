Інтер'єр квартири і будинку виглядає стильно, якщо він продуманий до дрібниць, але при цьому не перевантажений зайвими елементами.

Досить часто нам важко прощатися з якимись речами, але ж вони і псують весь інтер'єр, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Магніти на холодильнику

Ну, хто не вішав маленькі магнітики з різних країн і міст на холодильник? Однак мода пройшла, а сувеніри все ще залишилися висіти на кухні. І від них пора позбавлятися.

Кольорові горщики для живих рослин

Незважаючи на любов до різних відтінків, квіткові горщики все ж повинні бути з однієї серії і в одному тоні, а також вписуватися в інтер'єр.

Вибирайте горщики одного кольору для рослин / Фото stroy-podskazka

Прасувальна дошка

Цей предмет (іноді з купою одягу зверху) часто можна зустріти в інтер'єрі. Прасувальну дошку потрібно ховати, щоб вона була по рукою, але не на виду.

Постільна білизна

Якщо ваша спальня оформлена у красивих пастельних тонах, але з-під покривала визирає яскрава кольорова постільна білизна – інтер'єр буде зіпсований.

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С катертина

Скатертина завжди знаходиться на виду, тому обов'язково повинна бути красивою. Але пам'ятайте, що якщо у вас гарний стіл – вона і зовсім зайва.

Взуття у передпокої

Для того щоб передпокій виглядав стильно й охайно, продумайте закриті системи зберігання для взуття. Це дозволить зберігати порядок і чистоту в приміщенні.

Зберігайте взуття у закритих системах / Фото dekoriko

Масла і приправи

Різні банки, пляшки і пакетики часто залишаються на стільниці і захаращують інтер'єр. Якщо ви використовуєте подібні предмети – ховайте їх у шафи або ящики.

Аптечка

Коробки і банки з медичними препаратами завжди повинні бути заховані. Якщо ви часто приймаєте вітаміни або ліки – залишайте на поверхні лаконічну таблетницю.