Для того чтобы гардеробная в квартире или доме была удобной, функциональной и практичной, следует учесть несколько нюансов.

Основные правила организации идеальной гардеробной назвала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Свет

В гардеробной обязательно необходимо продумать дополнительное освещение. Устанавливать все приборы нужно до монтажа полок, штанг и ящиков. Все светильники, бра и люстры нужно разместить по периметру таким образом, чтобы они освещали все основные отсеки (так будет проще искать нужные вещи).

От освещения зависит удобство гардеробной / Фото kupebox

Использование площади

Тщательно спланируйте все нюансы гардеробной. Вещи нужно разместить так, чтобы осталось место для хранения постельного белья или больших чемоданов.

В идеальной гардеробной полки и секции должны быть разного размера – для верхней одежды, для обуви, для брюк, для белья и прочего.

Продумайте в гардеробной различные полки и секции / Фото dekoriko

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Высота секций

Для того чтобы гардеробная была максимально функциональной, секции в ней должны быть от пола до потолка. В верхней части вы можете разместить крупногабаритные вещи. Также учитывайте, что секций для вешалок должно быть много – это позволит поддерживать порядок и не тратить много времени на повторную глажку вещей.

Гардеробная должна вмещать максимум вещей и предметов / Фото snosn