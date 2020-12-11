Идеальная гардеробная в квартире: названы 3 главных правила
Для того чтобы гардеробная в квартире или доме была удобной, функциональной и практичной, следует учесть несколько нюансов.
Основные правила организации идеальной гардеробной назвала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко в своем Instagram.
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Свет
В гардеробной обязательно необходимо продумать дополнительное освещение. Устанавливать все приборы нужно до монтажа полок, штанг и ящиков. Все светильники, бра и люстры нужно разместить по периметру таким образом, чтобы они освещали все основные отсеки (так будет проще искать нужные вещи).
От освещения зависит удобство гардеробной / Фото kupebox
Использование площади
Тщательно спланируйте все нюансы гардеробной. Вещи нужно разместить так, чтобы осталось место для хранения постельного белья или больших чемоданов.
Продумайте в гардеробной различные полки и секции / Фото dekoriko
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Высота секций
Для того чтобы гардеробная была максимально функциональной, секции в ней должны быть от пола до потолка. В верхней части вы можете разместить крупногабаритные вещи. Также учитывайте, что секций для вешалок должно быть много – это позволит поддерживать порядок и не тратить много времени на повторную глажку вещей.
Гардеробная должна вмещать максимум вещей и предметов / Фото snosn
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