Ідеальна гардеробна: що в ній повинно бути
Останніми роками гардеробна у квартирі та будинку стала незамінним елементом. Однак для зручності її потрібно грамотно спланувати.
Що повинно бути у гардеробній, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.
Цікаво Як оформити маленьке приміщення: лайфхаки від дизайнерки інтер'єру
Щоб спланувати гардеробну, потрібно конкретно розуміти, які речі будуть в ній зберігатися. Враховуйте, що ви маєте d більшій мірі (взуття, одяг, аксесуари і т.д.), – зазначила Alexandra Crystal.
Рекомендації від дизайнерки інтер'єру
- Обов'язково потрібно зробити висувні ящики під нижню білизну. Краще розмістити їх на рівні 1 метра від підлоги (2-3 ящика достатньо).
- Для зберігання коротких речей (сорочок, светрів і ін.) використовуйте 2 штанги один над одним. Так ви зможете вмістити більше одягу.
- Загальна висота стелажної конструкції має бути 450-500 мм нижче стелі. При такому плануванні ви зможете використовувати верхню полицю для великогабаритних речей.
- Висувні ящики для одягу зручніше робити на висоті не вище 1200 мм від підлоги.
- Для зручності висота між полицями повинна становити 350-400 мм.
- Штанга повинна розміщуватися висоті 1700-1900 мм від підлоги. Якщо її зробити нижче – це буде незручно. Відстань між 2 штангами для короткого одягу має становити 800-1000 мм.
Гардеробну потрібно спланувати заздалегідь / Фото legko
Читайте Скільки грошей потрібно на ремонт квартири: розрахунок з сумами
- Відсіки під полиці і відсіки для штанги для одягу рекомендується розподілити на різних стінах, оскільки глибина для полиць 400-450 мм, а глибина відсіків для штанги 500-600 (через ширину плічок), – порадила Alexandra Crystal.
- Щоб збільшити простір для переміщення, на одній стіні рекомендується використовувати полиці 400-450 мм, а на іншій – 500-600 мм.
- Для того щоб білизна лежало акуратно, оптимальна ширина полки повинна становити 500-600 мм.
- Звичайні полиці – ідеальне рішення для зберігання взуття.
Дизайнерка інтер'єру нагадала, що різні аксесуари (для взуття, краваток, брючниці) уміщають в собі менше речей і забирають функціональний простір.
Поділитися новиною