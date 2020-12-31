Останніми роками гардеробна у квартирі та будинку стала незамінним елементом. Однак для зручності її потрібно грамотно спланувати.

Що повинно бути у гардеробній, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.

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Щоб спланувати гардеробну, потрібно конкретно розуміти, які речі будуть в ній зберігатися. Враховуйте, що ви маєте d більшій мірі (взуття, одяг, аксесуари і т.д.), – зазначила Alexandra Crystal.

Рекомендації від дизайнерки інтер'єру

Обов'язково потрібно зробити висувні ящики під нижню білизну . Краще розмістити їх на рівні 1 метра від підлоги (2-3 ящика достатньо).

. Краще розмістити їх на рівні 1 метра від підлоги (2-3 ящика достатньо). Для зберігання коротких речей (сорочок, светрів і ін.) використовуйте 2 штанги один над одним. Так ви зможете вмістити більше одягу.

(сорочок, светрів і ін.) використовуйте 2 штанги один над одним. Так ви зможете вмістити більше одягу. Загальна висота стелажної конструкції має бути 450-500 мм нижче стелі. При такому плануванні ви зможете використовувати верхню полицю для великогабаритних речей.

має бути 450-500 мм нижче стелі. При такому плануванні ви зможете використовувати верхню полицю для великогабаритних речей. Висувні ящики для одягу зручніше робити на висоті не вище 1200 мм від підлоги.

зручніше робити на висоті не вище 1200 мм від підлоги. Для зручності висота між полицями повинна становити 350-400 мм.

повинна становити 350-400 мм. Штанга повинна розміщуватися висоті 1700-1900 мм від підлоги. Якщо її зробити нижче – це буде незручно. Відстань між 2 штангами для короткого одягу має становити 800-1000 мм.

Гардеробну потрібно спланувати заздалегідь / Фото legko

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Відсіки під полиці і відсіки для штанги для одягу рекомендується розподілити на різних стінах, оскільки глибина для полиць 400-450 мм, а глибина відсіків для штанги 500-600 (через ширину плічок), – порадила Alexandra Crystal.

Щоб збільшити простір для переміщення , на одній стіні рекомендується використовувати полиці 400-450 мм, а на іншій – 500-600 мм.

, на одній стіні рекомендується використовувати полиці 400-450 мм, а на іншій – 500-600 мм. Для того щоб білизна лежало акуратно , оптимальна ширина полки повинна становити 500-600 мм.

, оптимальна ширина полки повинна становити 500-600 мм. Звичайні полиці – ідеальне рішення для зберігання взуття.

Дизайнерка інтер'єру нагадала, що різні аксесуари (для взуття, краваток, брючниці) уміщають в собі менше речей і забирають функціональний простір.