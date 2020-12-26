Якщо вам потрібно оформити маленьке приміщення, необхідно чітко все спланувати і придумати.

Є кілька цікавих прийомів, які можна використовувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal в Instagram.

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Рекомендація: якщо у вас зовсім мало місця у приміщенні – намагайтеся візуально його зробити більшим за рахунок деяких прийомів, – зазначила Alexandra Crystal.

Цікаві прийоми для маленьких приміщень

Щоб візуально розширити приміщення , використовуйте світлі стіни, світлі меблі, а також дзеркала.

, використовуйте світлі стіни, світлі меблі, а також дзеркала. Підберіть корпусні меблі у колір стін – це створить ефект єдиної площині.

– це створить ефект єдиної площині. Палітра кольорів повинна бути універсальною. Виберіть 1-2 акценти , які можна легко замінити в будь-який момент.

, які можна легко замінити в будь-який момент. Для того щоб візуально збільшити приміщення і створити ефект продовження кімнати, використовуйте дзеркало у повний зріст.

Продумайте всі нюанси перед ремонтом в передпокої / Фото trizio

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Звичайно ж, ви повинні самі вибирати, що для вас у пріоритеті – шафа або вішалка, місце для сидіння або консоль, але за можливості у маленьких передпокоях використовуйте менше меблів, – підкреслила дизайнерка інтер'єру.

Маленький передпокій не варто перевантажувати меблями / Фото trizio