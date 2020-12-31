Идеальная гардеробная: что в ней должно быть
В последние годы гардеробная в квартире и доме стала незаменимым элементом. Однако для удобства ее нужно грамотно спланировать.
Что должно быть в гардеробной, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.
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Чтобы спланировать гардеробную, нужно конкретно понимать, какие вещи будут в ней храниться. Учитывайте, что вы имеете в большей мере (обувь, одежда, аксессуары и т.д.), – отметила Alexandra Crystal.
Рекомендации от дизайнера интерьера
- Обязательно нужно сделать выдвижные ящики под нижнее белье. Лучше разместить их на уровне 1 метра от пола (2-3 ящика достаточно).
- Для хранения коротких вещей (рубашек, свитеров и пр.) используйте 2 штанги друг над другом. Так вы сможете вместить больше одежды.
- Общая высота стеллажной конструкции должна быть 450-500 мм ниже потолка. При такой планировке вы сможете использовать верхнюю полку для крупногабаритных вещей.
- Выдвижные ящики для одежды удобнее делать на высоте не выше 1200 мм от пола.
- Для удобства высота между полками должна составлять 350-400 мм.
- Штанга должна размещаться высоте 1700-1900 мм от пола. Если ее сделать ниже – это будет неудобно. Расстояние между 2 штангами для короткой одежды должно составлять 800-1000 мм.
Гардеробную нужно спланировать заранее / Фото legko
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- Отсеки под полки и отсеки для штанги под одежду рекомендуется распределить по разным стенам, так как глубина для полок 400-450 мм, а глубина отсеков для штанги 500-600 (из-за ширины плечиков), – посоветовала Alexandra Crystal.
- Чтобы увеличить пространство для перемещения, на одной стене рекомендуется использовать полки 400-450 мм, а на другой – 500-600 мм.
- Для того чтобы белье лежало аккуратно, оптимальная ширина полки должна составлять 500-600 мм.
- Обычные полки – идеальное решение для хранения обуви.
Дизайнер интерьера напомнила, что различные аксессуары (обувницы, галстучницы, брючницы) умещают в себе меньше вещей и забирают функциональное пространство.
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