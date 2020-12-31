В последние годы гардеробная в квартире и доме стала незаменимым элементом. Однако для удобства ее нужно грамотно спланировать.

Что должно быть в гардеробной, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.

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Чтобы спланировать гардеробную, нужно конкретно понимать, какие вещи будут в ней храниться. Учитывайте, что вы имеете в большей мере (обувь, одежда, аксессуары и т.д.), – отметила Alexandra Crystal.

Рекомендации от дизайнера интерьера

Обязательно нужно сделать выдвижные ящики под нижнее белье . Лучше разместить их на уровне 1 метра от пола (2-3 ящика достаточно).

. Лучше разместить их на уровне 1 метра от пола (2-3 ящика достаточно). Для хранения коротких вещей (рубашек, свитеров и пр.) используйте 2 штанги друг над другом. Так вы сможете вместить больше одежды.

(рубашек, свитеров и пр.) используйте 2 штанги друг над другом. Так вы сможете вместить больше одежды. Общая высота стеллажной конструкции должна быть 450-500 мм ниже потолка. При такой планировке вы сможете использовать верхнюю полку для крупногабаритных вещей.

должна быть 450-500 мм ниже потолка. При такой планировке вы сможете использовать верхнюю полку для крупногабаритных вещей. Выдвижные ящики для одежды удобнее делать на высоте не выше 1200 мм от пола.

удобнее делать на высоте не выше 1200 мм от пола. Для удобства высота между полками должна составлять 350-400 мм.

должна составлять 350-400 мм. Штанга должна размещаться высоте 1700-1900 мм от пола. Если ее сделать ниже – это будет неудобно. Расстояние между 2 штангами для короткой одежды должно составлять 800-1000 мм.

Гардеробную нужно спланировать заранее / Фото legko

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Отсеки под полки и отсеки для штанги под одежду рекомендуется распределить по разным стенам, так как глубина для полок 400-450 мм, а глубина отсеков для штанги 500-600 (из-за ширины плечиков), – посоветовала Alexandra Crystal.

Чтобы увеличить пространство для перемещения , на одной стене рекомендуется использовать полки 400-450 мм, а на другой – 500-600 мм.

, на одной стене рекомендуется использовать полки 400-450 мм, а на другой – 500-600 мм. Для того чтобы белье лежало аккуратно , оптимальная ширина полки должна составлять 500-600 мм.

, оптимальная ширина полки должна составлять 500-600 мм. Обычные полки – идеальное решение для хранения обуви.

Дизайнер интерьера напомнила, что различные аксессуары (обувницы, галстучницы, брючницы) умещают в себе меньше вещей и забирают функциональное пространство.