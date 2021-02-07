Ідеальна вітальня у сучасній класиці: 3 поради від профі

Джерело:Інстаграм Тетяни Соловйової
Інтер'єр у стилі сучасна класика – рішення поза модою. Однак важливо дотримуватися кількох умов.
Які саме нюанси потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.
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Предмети меблів слід розставити у центрі кімнати (якщо її площа дозволяє). Враховуйте, що давня традиція ставити все по кутах залишилася у далекому минулому.
Сучасна класика – це затишок і комфорт / Фото pinterest
Сучасна класика – це комфорт. Меблі повинні знаходитися один навпроти одного або утворювати квадрат / коло. Це необхідно, щоб гості могли сидіти і спілкуватися між собою, а не сидіти на дивані уздовж стіни.
Розмістіть меблі так, щоб гостям було зручно спілкуватися / Фото pinterest
Цікаво Дизайн криється в деталях: названо бюджетний спосіб освіжити інтер'єр
Вітальня – місце, де збирається вся родина вечорами і на вихідних. Тому важливо, щоб там була точка збору – "вогнище". Це може бути камін, телевізор або все разом – все залежить від потреб і побажань власників.
Організуйте у вітальні "вогнище" / Фото pinterest