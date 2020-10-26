Ідеальні рослини для спальні: особливості та фото
Зелені рослини в інтер'єрі останніми роками стали трендом. Однак деякі з них небезпечні і зовсім не підходять для "життя" у квартирі.
Які кімнатні квіти ідеально підійдуть для спальні, і як вони виглядають, розповідає 24 канал.
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Спатіфілум
Красива невибаглива рослина, що не вимагає особливого догляду. Єдина умова для її життя – своєчасний полив, інакше може опустити листя. Ця квітка відмінно росте під сонячними променями. Спатіфілум очищає повітря, що дуже актуально для кімнати відпочинку.
Спатіфілум можна пересадити у підлоговий горщик і поставити біля ліжка / Фото stroy-podskazka
Калатея
Буває різних видів, проте у спальнях переважно ставлять калатею з широким округлим листям на довгих стеблах. Найчастіше цю рослину пересаджують у великі горщики і розміщують на підлозі. Калатея не вимагає складного догляду – їй потрібно полив 1 раз на тиждень і пересадка раз на кілька років. Якщо у рослини зблідло листя – поставте її ближче до вікна.
Якщо стебла Калатеї стали м'якими – скоротіть частоту поливу / Фото happymodern
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Сансевієрія
Дуже "слухняне" рослина, якій все одно, де її поставили. Сансевієрія відмінно росте як на вікні, так і в темряві, і не вимагає частого поливу. Для того щоб рослина швидше потягнулася вгору – пересадіть її у великий горщик.
Сансевієрія озеленить спальню / Фото teplo.guru
Фікус
Відмінне рішення для тих, хто любить великі зелені рослини. Фікус ліровидний швидко зростає і за кілька років виглядатиме, як крона дерева. Тримайте рослину у великому підлоговому горщику і ближче до вікна – вона любить сонячне світло.
Гарний фікус додасть кімнаті шику / Фото florets
Кактуси
Цю рослина знають всі. Існує безліч різновидів кактусів – у спальню можна підібрати на будь-який смак. Для того щоб випадково не поранитися, придивіться сорти без колючок (наприклад, Епіфілум або Хатіора).
Хатіора (зліва) – кактус без голок, який прикрасить спальню / Фото botanichka