Зелені рослини в інтер'єрі останніми роками стали трендом. Однак деякі з них небезпечні і зовсім не підходять для "життя" у квартирі.

Які кімнатні квіти ідеально підійдуть для спальні, і як вони виглядають, розповідає 24 канал.

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Спатіфілум

Красива невибаглива рослина, що не вимагає особливого догляду. Єдина умова для її життя – своєчасний полив, інакше може опустити листя. Ця квітка відмінно росте під сонячними променями. Спатіфілум очищає повітря, що дуже актуально для кімнати відпочинку.

Спатіфілум можна пересадити у підлоговий горщик і поставити біля ліжка / Фото stroy-podskazka

Калатея

Буває різних видів, проте у спальнях переважно ставлять калатею з широким округлим листям на довгих стеблах. Найчастіше цю рослину пересаджують у великі горщики і розміщують на підлозі. Калатея не вимагає складного догляду – їй потрібно полив 1 раз на тиждень і пересадка раз на кілька років. Якщо у рослини зблідло листя – поставте її ближче до вікна.

Якщо стебла Калатеї стали м'якими – скоротіть частоту поливу​ / Фото happymodern

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Сансевієрія

Дуже "слухняне" рослина, якій все одно, де її поставили. Сансевієрія відмінно росте як на вікні, так і в темряві, і не вимагає частого поливу. Для того щоб рослина швидше потягнулася вгору – пересадіть її у великий горщик.

Сансевієрія озеленить спальню / Фото teplo.guru

Фікус

Відмінне рішення для тих, хто любить великі зелені рослини. Фікус ліровидний швидко зростає і за кілька років виглядатиме, як крона дерева. Тримайте рослину у великому підлоговому горщику і ближче до вікна – вона любить сонячне світло.

Гарний фікус додасть кімнаті шику / Фото florets

Кактуси

Цю рослина знають всі. Існує безліч різновидів кактусів – у спальню можна підібрати на будь-який смак. Для того щоб випадково не поранитися, придивіться сорти без колючок (наприклад, Епіфілум або Хатіора).

Хатіора (зліва) – кактус без голок, який прикрасить спальню​ / Фото botanichka