Идеальные растения для спальни: особенности и фото
Зеленые растения в интерьере в последние годы стали трендом. Однако некоторые из них опасны и вовсе не подходят для "жизни" в квартире.
Какие комнатные цветы идеально подойдут для спальни, и как они выглядят, рассказывает 24 канал.
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Спатифиллум
Красивое неприхотливое растение, не требующее особого ухода. Единственное условие для его жизни – своевременный полив, иначе может опустить листья. Этот цветок отлично растет под солнечными лучами. Спатифиллум очищает воздух, что очень актуально для комнаты отдыха.
Спатифиллум можно пересадить в напольный горшок и поставить у кровати / Фото stroy-podskazka
Калатея
Бывает разных видов, однако в спальнях в основном ставят калатею с широкими округлыми листьями на длинных стеблях. Чаще всего эти растения пересаживают в большие горшки и размещают на полу. Калатея не требует сложного ухода – ей требуется полив 1 раз в неделю и пересадка раз в пару лет. Если у растения побледнели листья – поставьте ее ближе к окну.
Если стебли Калатеи стали мягкими – сократите частоту полива / Фото happymodern
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Сансевиерия
Очень "послушное" растение, которому все равно, где его поставили. Сансевиерия отлично растет как на окне, так и в темноте, и не требует частого полива. Для того чтобы растение скорее потянулось вверх – пересадите его в большой горшок.
Сансевиерия озеленит спальню / Фото teplo.guru
Фикус
Отличное решение для тех, кто любит большие зеленые растения. Фикус лировидный быстро растет и за несколько лет будет выглядеть, как крона дерева. Держите растение в крупном напольном горшке и поближе к окну – оно любит солнечный свет.
Красивый фикус придаст комнате шика / Фото florets
Кактусы
Это растение знают все. Существует множество разновидностей кактусов – в спальню можно подобрать на любой вкус. Для того чтобы случайно не пораниться, присмотрите сорта без колючек (например, Эпифиллум или Хатиора).
Хатиора (слева) – кактус без иголок, который украсит спальню / Фото botanichka