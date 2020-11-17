Живые растения в 2020 году стали трендовым решением в интерьере квартир и домов.

Какие комнатные цветы неприхотливы в уходе и смогут расти даже в темном помещении, рассказывает Недвижимость 24.

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Сенполия

Узамбарская фиалка живет около 4-х лет и почти постоянно цветет. Ее соцветия красивого насыщенного фиолетового или лилового цвета. Растение любит рыхлую почву с хорошей водопроницаемостью. Также в грунт можно добавлять хвою. Важно: не поливайте цветок сверху, достаточно регулярно наливать воду в поддон, таким образом она впитается в грунт в нужном количестве.

Узамбарская фиалка часто цветет и радует владельцев / Фото fialkovyimir.ukrbb

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Спатифиллум

Растение не любит прямые солнечные лучи, поэтому отличное место для него – в глубине комнаты. Спатифиллум цветет красивыми белыми соцветиями на длинном стебле. После цветения, его нужно срезать. Растение нуждается в регулярном поливе и обрызгивании листвы из пульверизатора.

Спатифиллум нуждается в обрызгивании и поливе / Фото archidea

Калатея кроката

Калатея любит тень и начинает цвести в январе. Наслаждаться ее крупными оранжевыми соцветиями, которые напоминают языки пламени, можно на протяжении двух месяцев. Из-за формы цветов, калатею еще называют "вечный огонь". Также у растения красивые темно-зеленые листья. Оно любит регулярный полив и влажностью.

Красивая калатея может стать акцентом в интерьере / Фото stroy-podskazka