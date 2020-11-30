Якщо ви запланувати ремонт в квартирі або будинку, необхідно до дрібниць продумати майбутній інтер'єр.

Яких речей потрібно уникати в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.

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8 речей, які зіпсують інтер'єр

1. Меблеві ручки

Одна меблева ручка може зіпсувати весь виріб. Навіть дешевий комод може кардинально змінитися, якщо підібрати до нього стильні ручки. Також все частіше використовують приховану фурнітуру.

2. Вузьке підрізування плитки

Цей нюанс всегд буде "муляти" вам очі. Розкладку плитки робіть заздалегідь і враховуйте шви. Це допоможе отримати відмінний результат без видимих ​​вад.

3. Білі розетки по всій квартирі

Коли ви прораховуєте число розеток і вимикачів, не забудьте продумати їх дизайн, який впишеться в інтер'єр кожного приміщення.

Розетки і вимикачі повинні вписуватися в інтер'єр / Фото roomble

4. Підключення радіатора з підлоги

Це завжди якісь нагромадження закривають елементів, необхідність випилювати дірки у підлоговому покритті. Ми у всіх проєктах робимо виведення зі стіни, і вам радимо! – пояснила Рамазанова.

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5. Пластикові куточки

Не рекомендується використовувати будь-які куточки між ванною і стіною, між кухнею і стільницею і в інших місця. Однак якщо без них не обійтися, уникайте пластикових куточків, використовуйте якісні профілі.

6. Підбирали колір в тон і не вийшло

Якщо ви вирішили пофарбувати якісь предмети в один колір, пам'ятайте: на матових і глянцевих поверхнях один колір виглядає по-різному. Також пам'ятайте, що під однією назвою у кожного виробника буде свій колір.

7. Одинарні лампочки на стелі

Світлодіодні світильники по всій стелі – це вже неактуально.

Вибирайте здвоєні лампочки, квадратні рамки та інші оригінальні рішення, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

8. Торці меблів

Якщо на меблях видно торець, закривайте його або бічною панеллю, або стільницею.