Если вы запланировать ремонт в квартире или доме, необходимо до мелочей продумать будущий интерьер.

Каких вещей нужно избегать в интерьере, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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8 вещей, которые испортят интерьер

1. Мебельные ручки

Одна мебельная ручка может испортить все изделие. Даже дешевый комод может кардинально преобразиться, если подобрать к нему стильные ручки. Также все чаще используют скрытую фурнитуру.

2. Узкая подрезка плитки

Этот нюанс всегд будет "мозолить" вам глаза. Раскладку плитки делайте заранее и учитывайте швы. Это поможет получить отличный результат без видимых изъянов.

3. Белые розетки по всей квартире

Когда вы просчитываете число розеток и выключателей, не забудьте продумать их дизайн, который впишется в интерьер каждого помещения.

Розетки и выключатели должны вписываться в интерьер / Фото roomble

4. Подключение радиатора из пола

Это всегда какие-то нагромождения закрывающих элементов, необходимость выпиливать дырки в напольном покрытии. Мы во всех проектах делаем вывод из стены, и вам советуем! – пояснила Рамазанова.

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5. Пластиковые уголки

Не рекомендуется использовать какие-либо уголки между ванной и стеной, между кухней и столешницей и в других местах. Однако если без них не обойтись, избегайте пластиковых уголков, используйте качественные профили.

6. Подбирали цвет в тон и не получилось

Если вы решили покрасить какие-то предметы в один цвет, помните: на матовых и глянцевых поверхностях один цвет смотрится по-разному. Также помните, что под одним названием у каждого производителя будет свой цвет.

7. Одинарные лампочки на потолке

Светодиодные светильники по всему потолку – это уже неактуально.

Выбирайте сдвоенные лампочки, квадратные рамки и другие оригинальные решения, – пояснила дизайнер интерьера.

8. Торцы мебели

Если на мебели виден торец, закрывайте его либо боковой панелью, либо столешницей.