Від деяких елементів пора позбутися, а іншим – дати нове життя. Детальніше про це розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.

Цікаво Меблі на замовлення чи готові: у чому суттєві відмінності та що вибрати

Що пора прибрати у квартирах і будинках

1. Опудала, натуральні роги та шкури тварин

Цю тенденцію жартівливо позначимо як "Грінпіс в шоці". Якщо раніше опудала убитих тварин і шкури значних розмірів вважалися мало не символом достатку та розкоші, то сьогодні в міській концепції вони виглядають не просто безглуздо, а... лячно (якщо, звичайно, у вас вдома не майстерня таксидерміста),

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Шкури тварин – антитренд в інтер'єрі / Фото pinterest

2. Меблеві гарнітури та комплекти

У 90-х кімнату оформляли меблями з одного набору чи серії. Однак зараз подібне рішення стало "антитрендом". Дизайнери інтер'єру вважають за краще мікси: дерево та скло, камінь і пластик, шовк і бетон. За їхніми словами, подібні поєднання виглядають цікаво й оригінально.

Комбінуйте різні меблі / Фото pinterest

Не проґавте Схема ідеальної ванної: ключові моменти, які потрібно продумати

3. Використання предметів за прямим призначенням

У 2021 році застарілі предмети використовують по-новому. Наприклад, у клітинах для птахів зберігають книги, журнали та сухоцвіти, ув прозорих чайниках оселилися домашні рослини, а в вазах – золоті рибки.

Мінімум фантазії та нудний підхід до справи ніколи не були й не будуть в моді. Почуття гумору та креатив сьогодні заправляють балом у світі меблів та інтер'єрів!

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.