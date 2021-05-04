От некоторых элементов пора избавиться, а другим – дать новую жизнь. Подробнее об этом рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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Что пора убрать в квартирах и домах
1. Чучела, натуральные рога и шкуры животных
Эту тенденцию шутливо обозначим как "Гринпис в шоке". Если раньше чучела убитых животных и шкуры внушительных размеров считались чуть ли не символом достатка и роскоши, то сегодня в городской концепции они выглядят не просто нелепо, а… пугающе (если, конечно, у вас дома не мастерская таксидермиста),
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
Шкуры животных – антитренд в интерьере / Фото pinterest
2. Мебельные гарнитуры и комплекты
В 90-х комнату оформляли мебелью из одного набора или серии. Однако сейчас подобное решение стало "антитрендом". Дизайнеры интерьера предпочитают миксы: дерево и стекло, камень и пластик, шелк и бетон. По их словам, подобные сочетания выглядят интересно и оригинально.
Комбинируйте различную мебель / Фото pinterest
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3. Использование предметов по прямому назначению
В 2021 году устаревшие предметы используют по-новому. Например, в клетках для птиц хранят книги, журналы и сухоцветы, в прозрачных чайниках поселились домашние растения, а в вазах – золотые рыбки.
Минимум фантазии и скучный подход к делу никогда не были и не будут в моде. Чувство юмора и креатив сегодня правят бал в мире мебели и интерьеров!
– резюмировала дизайнер интерьера.