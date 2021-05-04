У зв'язку з цим багато хто робить меблі на замовлення. У чому переваги та особливості такого рішення – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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За час моєї практики лише 10% замовників наполягали на виборі готових меблів. Найчастіше їх вибирають там, де маленький бюджет на ремонт і/або немає бажання чекати. Розберімося, в яких випадках краще вибирати меблі на замовлення,

– зазначила Лошакова.

Меблі на замовлення чи готові: 3 нюанси

1. Розміри приміщення

За словами дизайнерки інтер'єру, основною перевагою меблів на замовлення є можливість зробити все у потрібному розмірі, адже кожна квартира унікальна. Також це відмінне рішення, коли потрібно розмістити кілька функціональних зон в одному приміщенні. Своєю чергою готові меблі мають певні модулі і якихось 2 сантиметри можуть бути зайвими чи відсутніми, через що утворюється зазор.

Меблі під замовлення мають безліч переваг / Фото pinterest

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2. Строки

Катя Лошакова зазначила, що навіть готові меблі можна чекати кілька місяців, адже деякі предмети доставляються з інших країн. У той же час, співпрацюючи лише з однією меблевою компанією, можна закрити всі питання щодо кухні, шаф, гардеробних та інших дрібних предметів протягом двох місяців. Цей варіант досить зручний, адже можна заощадити час на пошуках ідеального готового варіанту.

3. Варіативність матеріалів і кольорів

Меблі на замовлення можуть бути будь-якого відтінку, а в залежності від вашого бюджету – з будь-якого матеріалу від простого ДСП до натурального дерева. Якщо для вас важливий зовнішній вигляд вашого дому, ви можете або довго підбирати готові меблі під оздоблення та інші предмети, або піти в меблеву компанію, де вам допоможуть зробити гармонійний інтер'єр,

– резюмувала Катя Лошакова.