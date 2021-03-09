Для будь-якого інтер'єру важливо підібрати правильні кольори, які підкреслять приміщення і стануть його окрасою.

Які чотири базових кольори допоможуть домогтися максимального ефекту в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова.

Цікаво Уникайте цього вдома: 5 рішень, які зіпсують ваш інтер'єр

Пандемія 2020 року, посадивши всіх по домівках, дивним чином відбилася на модних колірних поєднаннях. Люди стали помічати, що надмірно яскраві деталі в інтер'єрі дратують і викликають занепокоєння. А ось розслаблення і домашній затишок дарує нейтральна палітра кольорів. Виділимо 4 базових кольори, які здатні підкреслити особливий характер інтер'єру і його неповторність,

– зазначила Дронова.

Які кольори підійдуть для трендового дизайну інтер'єру

1. М'які природні кольори

За словами дизайнерки інтер'єру, сірий, коричневий і жовтий, поєднуючись, утворюють безліч відтінків різної насиченості. М'які відтінки можна використовувати як основний фон в інтер'єрі. Світло-коричневий колір дозволяє створити спокійну обстановку. Меблі в цьому відтінку виглядають благородно і презентабельно.

2. Французька ваніль

Кремові і медові півтони сподобаються тим, хто цінує світлі інтер'єри. Вікторія Дронова уточнила, що кольори, які нагадують проникнення сонячного кольору, піднімають настрій і сприяють душевній гармонії. Карамельні тони дозволяють невеликим приміщенням виглядати теплими і затишними, а біле оздоблення і аксесуари зроблять інтер'єр свіжим і ошатним.

Красиві відтінки додадуть особливий характер інтер'єру / Фото pinterest

Читайте також Трендова кухня без верхніх шаф: кому підійде це рішення

3. Пастельні відтінки

Життєрадісні пастельні півтони – затребуване рішення в оздобленні інтер'єрів. Вони підходять для різних стилів: Прованс, модерн, арт-деко, мінімалізм. Приємні м'ятний, блакитний, і ніжно-рожевий відмінно поєднуються з жовтим, зеленим, синім і чорним кольорами. Вікторія Дронова уточнила, що смарагдові відтінки дозволять по-новому поглянути на приміщення, виконане у природній колірній гамі.

4. Акцентний темно-зелений колір

Відмінне рішення для акценту в інтер'єрі – насичений пляшковий колір.

І якщо раніше дизайнери побоювалися темних виразних аксесуарів, вважаючи їх непомітними, то відповідно до нових трендів 2021 року насичений темно-зелений колір може охопити до 30-40% простору. Ліжка з м'якими узголів'ям, килими і текстиль, штори і м'які меблі – всі ці предмети в кольорі пляшки набувають дивовижного лиску та харизми,

– резюмувала Вікторія Дронова.