У гонитві за модними тенденціями і бажанням зробити житло стильним, багато хто використовує прийоми, які доставляють незручності і клопіт.

Яких рішень варто уникати в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає Нерухомість 24.

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Килим на кухні

Останніми роками килим в інтер'єрі кухні став трендом. Однак це дуже спірне рішення з точки зору практичності. Так, комфортно сидіти за столом, опускати ноги в теплий ворс килима, однак потрібно врахувати, що кухня – те місце, де завжди є бруд, крихти, шматочки їжі. Досить часто вони падають на підлогу і потрапляють в той найприємніший ворс. Навіть в ідеально чистому будинку, килим доведеться чистити постійно. Також не варто забувати, що під час приготування їжі, на нього можуть потрапляти жирні бризки.

Килим на кухні – красиве, але непрактично рішення / Фото dizainexpert

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Скляна перегородка між спальнею і санвузлом

Ще один популярний прийом, який часто зустрічається у будинках і номерах готелів. Виглядає такий дизайн дуже стильно і красиво, але не варто забувати про практичність такого рішення. Якщо в будинку проживає одна людина – це можна виправдати, але якщо це велика сім'я, прозорі перегородки виглядають, як мінімум, дивно. Ніхто не захоче спостерігати за інтимними процесами кого б то не було.

Прозора переродка – прийом, який підійде не всім / Фото sivstroy

Ванна, що стоїть окремо

Дизайнери часто використовують такий вид ванн. Він виглядає стильно і лаконічно, але є і недоліки. Подібне рішення актуально для просторих приміщень, адже у маленькій кімнаті в такий ванні не буде де і розвернутися. Також до подібних моделей досить проблематично підвести всі необхідні комунікації. Потрібно враховувати, що сифон і система водовідведення будуть на поверхні, тому мають презентабельно виглядати.

Крім того, за ванною, що окремо стоїть, потрібен спеціальний догляд (цього вимагає поверхня матеріалу), а після кожного використання, доведеться мити все навколо. Є недолік і для любителів прийняти душ – з такою ванною це неможливо.

Ванна, що стоїть окремо, – це красиво, але непрактично / Фото expert.agromat