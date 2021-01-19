Дитяча кімната – головне місце у будинку для всіх батьків, адже для комфорту дитини вони готові докласти максимум зусиль.

Які рішення актуальні, а чого варто уникати в оформленні дитячої, розповіла дизайнер інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram. Цікаво 4 речі, які псують ваш інтер'єр: фото Для своїх малюків нам хочеться найкращого, і кімната повинна відповідати декільком вимогам: функціональна, зручна, і така, що не спотворює психіку дитини, – зазначила Рамазанова. Що модно, а чого уникати Яскраві і кислотні кольори – не найкраще рішення для дитячої кімнати. Відмінна альтернатива – нейтральний фон і яскраві акценти.

– не найкраще рішення для дитячої кімнати. Відмінна альтернатива – Меблі з ДСП – поганий тон. За можливості краще використовувати в дитячій натуральні матеріали.

– поганий тон. За можливості краще використовувати в дитячій Ліжка-машинки, кораблики, літаки і тому подібні – не найкраща ідея. Вибирайте зручне ліжко простої форми. Вона може бути у формі будиночка або вігвама, якщо хочеться оригінальності. Ліжко-будиночок – це красиво, стильно і актуально / Фото stroy-podskazka Читайте Квартира у скандинавському стилі: 4 ідеї, як зробити інтер'єр візуально дорожчим Уникайте столів, шаф та інших меблів кутовоий форми . Прямі меблі значно зручніші і практичніші.

. Прямі меблі значно зручніші і практичніші. Яскраві і занадто вигадливі фотошпалери не прикрасять інтер'єр. Краще віддати перевагу актуальним і сучасним фотошпалерами, шпалерам або просто стікерам. Нейтральна пастельна гамма – краще рішення для дитячої / Фото topdom Не робіть багато відкритих полиць – на них буде накопичуватися пил. Продумайте функціональну систему для зберігання . Це стосується не тільки речей, але і інших предметів: канцтоварів, іграшок, книг, виробів та ін.

– на них буде накопичуватися пил. Продумайте . Це стосується не тільки речей, але і інших предметів: канцтоварів, іграшок, книг, виробів та ін. Не варто оформлювати дитячу в стилі Барбі , Супермена або будь-яких інших улюблених героїв – це швидко набридне дитині. Зробіть універсальний нейтральний дизайн і підберіть доречні аксесуари.

, Супермена або будь-яких інших улюблених героїв – це швидко набридне дитині. Зробіть і підберіть доречні аксесуари. Не намагайтеся зробити все оригінальним – так можна переборщити. Прагніть оформити лаконічний інтер'єр. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)