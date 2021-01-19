Застаріло VS актуально: чого уникати в інтер'єрі дитячої кімнати
Дитяча кімната – головне місце у будинку для всіх батьків, адже для комфорту дитини вони готові докласти максимум зусиль.
Які рішення актуальні, а чого варто уникати в оформленні дитячої, розповіла дизайнер інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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Для своїх малюків нам хочеться найкращого, і кімната повинна відповідати декільком вимогам: функціональна, зручна, і така, що не спотворює психіку дитини, – зазначила Рамазанова.
Що модно, а чого уникати
- Яскраві і кислотні кольори – не найкраще рішення для дитячої кімнати. Відмінна альтернатива – нейтральний фон і яскраві акценти.
- Меблі з ДСП – поганий тон. За можливості краще використовувати в дитячій натуральні матеріали.
- Ліжка-машинки, кораблики, літаки і тому подібні – не найкраща ідея. Вибирайте зручне ліжко простої форми. Вона може бути у формі будиночка або вігвама, якщо хочеться оригінальності.
Ліжко-будиночок – це красиво, стильно і актуально / Фото stroy-podskazka
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- Уникайте столів, шаф та інших меблів кутовоий форми. Прямі меблі значно зручніші і практичніші.
- Яскраві і занадто вигадливі фотошпалери не прикрасять інтер'єр. Краще віддати перевагу актуальним і сучасним фотошпалерами, шпалерам або просто стікерам.
Нейтральна пастельна гамма – краще рішення для дитячої / Фото topdom
- Не робіть багато відкритих полиць – на них буде накопичуватися пил. Продумайте функціональну систему для зберігання. Це стосується не тільки речей, але і інших предметів: канцтоварів, іграшок, книг, виробів та ін.
- Не варто оформлювати дитячу в стилі Барбі, Супермена або будь-яких інших улюблених героїв – це швидко набридне дитині. Зробіть універсальний нейтральний дизайн і підберіть доречні аксесуари.
- Не намагайтеся зробити все оригінальним – так можна переборщити. Прагніть оформити лаконічний інтер'єр.
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