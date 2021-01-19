Устарело VS актуально: чего избегать в интерьере детской комнаты
Детская комната – главное место в доме для всех родителей, ведь для комфорта ребенка они готовы приложить максимум усилий.
Какие решения актуальны, а чего стоит избегать в оформлении детской, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Для своих малышей нам хочется самого лучшего, и комната должна отвечать нескольким требованиям: функциональная, удобная, не искажающая психику ребенка, – отметила Рамазанова.
Что модно, а чего избегать
- Яркие и кислотные цвета – не лучшее решение для детской комнаты. Отличная альтернатива – нейтральный фон и яркие акценты.
- Мебель из ДСП – дурной тон. По возможности лучше использовать в детской натуральные материалы.
- Кровати-машинки, кораблики, самолеты и тому подобные – не самая лучшая идея. Выбирайте удобную кровать простой формы. Она может быть в форме домика или вигвама, если хочется оригинальности.
Кровать-домик – это красиво, стильно и актуально / Фото stroy-podskazka
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- Избегайте столов, шкафов и другой мебели угловой формы. Прямая мебель гораздо удобнее и практичнее.
- Яркие и слишком вычурные фотообои не украсят интерьер. Лучше отдать предпочтение актуальным и современным фотообоям, обоям или просто стикерам.
Нейтральная пастельная гамма – лучшее решение для детской / Фото topdom
- Не делайте много открытых полок – на них будет скапливаться пыль. Продумайте функциональную систему для хранения. Это касается не только вещей, но и других предметов: канцтоваров, игрушек, книг, поделок и пр.
- Не стоит оформлять детскую в стиле Барби, Супермена или любых других любимых героев – это быстро надоест ребенку. Сделайте универсальный нейтральный дизайн и подберите уместные аксессуары.
- Не старайтесь сделать все оригинальным – так можно переборщить. Стремитесь оформить лаконичный интерьер.
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