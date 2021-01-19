Детская комната – главное место в доме для всех родителей, ведь для комфорта ребенка они готовы приложить максимум усилий.

Какие решения актуальны, а чего стоит избегать в оформлении детской, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Интересно 4 вещи, которые портят ваш интерьер: фото Для своих малышей нам хочется самого лучшего, и комната должна отвечать нескольким требованиям: функциональная, удобная, не искажающая психику ребенка, – отметила Рамазанова. Что модно, а чего избегать Яркие и кислотные цвета – не лучшее решение для детской комнаты. Отличная альтернатива – нейтральный фон и яркие акценты.

– не лучшее решение для детской комнаты. Отличная альтернатива – Мебель из ДСП – дурной тон. По возможности лучше использовать в детской натуральные материалы.

– дурной тон. По возможности лучше использовать в детской Кровати-машинки, кораблики, самолеты и тому подобные – не самая лучшая идея. Выбирайте удобную кровать простой формы. Она может быть в форме домика или вигвама, если хочется оригинальности. Кровать-домик – это красиво, стильно и актуально / Фото stroy-podskazka Читайте Квартира в скандинавском стиле: 4 идеи, как сделать интерьер визуально дороже Избегайте столов, шкафов и другой мебели угловой формы . Прямая мебель гораздо удобнее и практичнее.

. Прямая мебель гораздо удобнее и практичнее. Яркие и слишком вычурные фотообои не украсят интерьер. Лучше отдать предпочтение актуальным и современным фотообоям, обоям или просто стикерам. Нейтральная пастельная гамма – лучшее решение для детской / Фото topdom Не делайте много открытых полок – на них будет скапливаться пыль. Продумайте функциональную систему для хранения . Это касается не только вещей, но и других предметов: канцтоваров, игрушек, книг, поделок и пр.

– на них будет скапливаться пыль. Продумайте . Это касается не только вещей, но и других предметов: канцтоваров, игрушек, книг, поделок и пр. Не стоит оформлять детскую в стиле Барби , Супермена или любых других любимых героев – это быстро надоест ребенку. Сделайте универсальный нейтральный дизайн и подберите уместные аксессуары.

, Супермена или любых других любимых героев – это быстро надоест ребенку. Сделайте и подберите уместные аксессуары. Не старайтесь сделать все оригинальным – так можно переборщить. Стремитесь оформить лаконичный интерьер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)