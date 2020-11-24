Як доглядати за кухонною стільницею: названі 7 моментів
Стільниця на кухні стала обов'язковим атрибутом. Найбільшою популярністю і попитом серед власників квартир і будинків користуються ламіновані стільниці.
Однак потрібна правильна експлуатація та спеціальний догляд, щоб зберігати зовнішній вигляд стільниці довго. Про всі нюанси розповіла дизайнер інтер'єру Alexandra Crystal у своєму Instagram.
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Основні правила догляду за стільницею
- Стільницю завжди необхідно насухо витирати і уникати попадання вологи на торці (це може привести до набухання і деформації поверхні).
- Рекомендується використовувати обробні дошки, оскільки поверхню можна пошкодити ножем.
- Ламінат – матеріал вологостійкий, щоб підтримувати чистоту, досить протирати його вологою тканиною, поролоновою губкою або спеціальними щітками.
- Для чищення стільниці не слід використовувати тверді скребки та губки, а також агресивні абразивні матеріали і миючі засоби на кислотній основі.
Стільницю необхідно насухо витирати – так вона прослужить довго / Фото dizainiya
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- Щоб видалити зі стільниці масляні плями – використовуйте локально чистячі засоби, що містять аміак.
- На стільницю не можна ставити посуд з температурою нижче -25 градусів (це загрожує відшаруванням або розтріскування плівки). Також не рекомендуємо вплив вище +50 – це призведе до відшарування плівки.
Обов'язково використовуйте підставки під посуд / Фото dizainiya
- Засоби для полірування меблів, які містять жир або віск, забивають рельєф поверхні стільниці і утворюють плівку, накопичують забруднення, – обмежте їх використання.
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