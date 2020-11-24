Стільниця на кухні стала обов'язковим атрибутом. Найбільшою популярністю і попитом серед власників квартир і будинків користуються ламіновані стільниці.

Однак потрібна правильна експлуатація та спеціальний догляд, щоб зберігати зовнішній вигляд стільниці довго. Про всі нюанси розповіла дизайнер інтер'єру Alexandra Crystal у своєму Instagram.

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Основні правила догляду за стільницею

Стільницю завжди необхідно насухо витирати і уникати попадання вологи на торці (це може привести до набухання і деформації поверхні). Рекомендується використовувати обробні дошки, оскільки поверхню можна пошкодити ножем. Ламінат – матеріал вологостійкий, щоб підтримувати чистоту, досить протирати його вологою тканиною, поролоновою губкою або спеціальними щітками. Для чищення стільниці не слід використовувати тверді скребки та губки, а також агресивні абразивні матеріали і миючі засоби на кислотній основі.

Стільницю необхідно насухо витирати – так вона прослужить довго / Фото dizainiya

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Щоб видалити зі стільниці масляні плями – використовуйте локально чистячі засоби, що містять аміак.

На стільницю не можна ставити посуд з температурою нижче -25 градусів (це загрожує відшаруванням або розтріскування плівки). Також не рекомендуємо вплив вище +50 – це призведе до відшарування плівки.

Обов'язково використовуйте підставки під посуд / Фото dizainiya