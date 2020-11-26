Каждый из нас хочет после ремонта получить идеальную кухню. Порой для этого не нужно выдумывать что-то новое.

Какие интересные приемы существуют для кухни, но редко используются, рассказывает Недвижимость 24.

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Каминная (островная) вытяжка

Вытяжка круглой формы выглядит стильно и притягивает к себе внимание. Она красиво будет смотреться в разных стилях. Важно правильно подобрать освещение, чтобы подчеркнуть блеск металла вытяжки.

Каминная вытяжка выглядит дорого и стильно / Фото remoo

Интегрированная мойка

Мойка монтируется в столешницу или под нее и, конечно же, выглядит гораздо интереснее, чем накладная (не выступает над поверхностью, визуально не разбивает столешницу). Нюанс, из-за которого многие отказываются от подобного решения, – сложный монтаж. Необходимо швы между мойкой и столешницей сделать незаметными и герметичными.

Интегрированная мойка требует грамонтного монтажа / Фото remstroiblog

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Акцентная стена

Чаще всего владельцы выбирают гарнитур в спокойных оттенках. В такой ситуации освежить интерьер кухни можно с помощью акцентной стены. Ее можно сделать над столешницей, или на свободной стене в помещении. Используйте качественные материалы, чтобы результат радовал вас как можно дольше.

Акцентная стена освежит интерьер / Фото pinterest

Металлические элементы

Предметы и элементы из металла придадут кухне особого шарма. Оформите в металле фасады или, например, фартук. Также можно дополнить подходящей фурнитурой, смесителем, светильниками и пр.

Металлические элементы украсят кухню / Фото whisper, Instagram