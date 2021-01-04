Кожен, хто стикається з ремонтом квартири, мріє, щоб повернувшись додому, можна було розслабитися і повноцінно відпочити.

І на це впливає візуальний шум. Що це таке – розповіли дизайнери інтер'єру на сторінці rj_interior_studio в Instagram.

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Що таке візуальний шум

Візуальний шум – це зовнішні подразники, які впливають на життя людей. Зокрема, мова йде про нескінченну інформацію, банери, вивіски, інтернет тощо.

Наш мозок знаходиться в постійному стресі, оскільки предмети, які нас оточують, вічно кричать: потрібно щось робити, бігти, більше працювати, більше розвиватися і так далі. Все це сильно дратує наш мозок і він не може відпочити і розслабитися!.. Тому дуже важливо прибирати весь візуальний шум вдома. Необхідно створити вдома атмосферу спокою, що б ми могли по-справжньому розслабитися і відпочити, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Як позбутися від візуального шуму вдома

Не захаращувати своє житло, позбудьтеся від непотрібних речей або приберіть їх з видних місць. Залиште мінімальний декор і ніжних і м'яких відтінках, які не будуть вас дратувати. Всі крупи, спеції, гелі, шампуні слід зберігати в банках, які вписуються в ваш інтер'єр і будуть радувати око, а не засмучувати. Всі дрібні аксесуари (наприклад, губки, йоржики, ганчірки) вибирайте у спокійних відтінках.

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Перенасичення інтер'єру речами і різнокаліберним декором створюють свого роду "засміченість". Найчастіше це пов'язано з відсутністю місць для зберігання – у кожної речі має бути своє місце! – пояснили дизайнери інтер'єру.

Вони розповіли, що всі побутові дрібниці можна зберігати в красивих непомітних контейнерах або просто заховати від очей. Це дозволить відпочивати вдома, насолоджуватися чистотою і порядком.