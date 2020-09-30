С наступлением осени грядут перемены погоды, необходимых вещей и аксессуаров, и даже декора.

Есть несколько домашних дел, которые обязательно нужно сделать осенью в квартире, рассказывает 24 канал.

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Генеральная уборка

Первое, что нужно сделать, – взглянуть на квартиру целиком и начат масштабное расхламление. Сделайте генеральную уборку, чтобы понять, чего не хватает вашему интерьеру.

Уборка – первое, с чего следует начать / Фото handy

Текстиль

С наступлением осени, хочется добавить ярких красок в привычный интерьер. Присмотрите новые пледы, покрывала, подушки. Обратите внимание на контрастные оттенки – желтый, оранжевый, терракотовый, горчичный, коричневый.

Текстиль позволит создать осеннее настроение / tekstilprofi

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Декор

Добавьте жилью осенние ноты. Это может быть тыква, свечи, желтоватая листва, веточки деревьев, орехи – все то, что дарит осеннее настроение.

Осенний декор придаст уюта квартире / journal.homemania

Освещение

Не забывайте, что осенью день становится короче. Предусмотрите дополнительное освещение – добавьте красивый торшер или бра.

Дополнительный свет полностью изменит восприятие комнаты / Фото remstroiblog