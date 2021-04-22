Их нужно продумать и спланировать заранее. Какие полезные решения следует рассмотреть, начиная ремонт, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Пост из серии "возможно, вы об этом даже и не задумывались". Это не инновации в мире дизайна, это обычные решения, о которых редко задумываешься при ремонте, когда перед тобой и так множество задач и решений,

– отметила Петайкина.

Какие идеи использовать дома

Подоконник

Подоконник с выдвижными полками – отличное решение, которое позволит создать дополнительное место для хранения мелочей.

Ящики помогут хранить различные мелочи / Фото anytop

Кран

По словам дизайнера интерьера, кран над плитой – идея, которая пришла из США. Это удобно и практично.

Кран над плитой – это удобно / Фото pinterest

Стол

Выдвижной стол на кухне – прекрасный вариант для небольшого помещения.

Выдвижной стол сэкономит место на кухне / Фото pinterest

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Мини-рейл

Полка со штангой – удобное решение. Ее можно повесить высоко и использовать для одежды.

Розетки

Розеток много не бывает – это правило должен знать каждый, кому предстоит ремонт. Дизайнер интерьера рекомендует сделать розетки в откос окна. Это удобно, например, при использовании праздничной иллюминации.

Розетки в откосах не станут лишними / Фото prestig

Проходная кухня

Кухня в коридоре еще несколько лет назад считалась странностью. Однако это отличный вариант для маленьких студий.

Кухня в коридоре – решение для небольших квартир / Фото pinterest