Их нужно продумать и спланировать заранее. Какие полезные решения следует рассмотреть, начиная ремонт, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Предупрежден – значит вооружен: каких факапов избегать при ремонте
Пост из серии "возможно, вы об этом даже и не задумывались". Это не инновации в мире дизайна, это обычные решения, о которых редко задумываешься при ремонте, когда перед тобой и так множество задач и решений,
– отметила Петайкина.
Какие идеи использовать дома
Подоконник
Подоконник с выдвижными полками – отличное решение, которое позволит создать дополнительное место для хранения мелочей.
Ящики помогут хранить различные мелочи / Фото anytop
Кран
По словам дизайнера интерьера, кран над плитой – идея, которая пришла из США. Это удобно и практично.
Кран над плитой – это удобно / Фото pinterest
Стол
Выдвижной стол на кухне – прекрасный вариант для небольшого помещения.
Выдвижной стол сэкономит место на кухне / Фото pinterest
Читайте Тренды в оформлении спальни: какие модные идеи использовать дома
Мини-рейл
Полка со штангой – удобное решение. Ее можно повесить высоко и использовать для одежды.
Розетки
Розеток много не бывает – это правило должен знать каждый, кому предстоит ремонт. Дизайнер интерьера рекомендует сделать розетки в откос окна. Это удобно, например, при использовании праздничной иллюминации.
Розетки в откосах не станут лишними / Фото prestig
Проходная кухня
Кухня в коридоре еще несколько лет назад считалась странностью. Однако это отличный вариант для маленьких студий.
Кухня в коридоре – решение для небольших квартир / Фото pinterest