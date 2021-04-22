Ви навіть не замислювалися: оригінальні ідеї для квартири та будинку

Роблячи ремонт у квартирі чи будинку, ми часто забуваємо про різні дрібниці. Однак цікаві ідеї допоможуть зробити житло більш комфортним.

Їх потрібно продумати та спланувати заздалегідь. Які корисні рішення слід розглянути, починаючи ремонт, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Пост з серії "можливо, ви про це навіть і не замислювалися". Це не інновації у світі дизайну, це звичайні рішення, про які рідко замислюєшся під час ремонту, коли перед тобою і так безліч завдань та рішень,

– зазначила Петайкіна.

Які ідеї використати вдома

Підвіконня

Підвіконня з висувними полицями – відмінне рішення, яке дозволить створити додаткове місце для зберігання дрібниць.

Ящики допоможуть зберігати різні дрібниці / Фото anytop

Кран

За словами дизайнерки інтер'єру, кран над плитою – ідея, яка прийшла із США. Це зручно й практично.

Кран над плитою – це зручно / Фото pinterest

Стіл

Висувний стіл на кухні – прекрасний варіант для невеликого приміщення.

Висувний стіл заощадить місце на кухні / Фото pinterest

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Міні-рейл

Полиця зі штангою – зручне рішення. Її можна повісити високо та використовувати для одягу.

Розетки

Розеток багато не буває – це правило має знати кожен, кого очікує ремонт. Дизайнерка інтер'єру рекомендує зробити розетки в укіс вікна. Це зручно, наприклад, при використанні святкової ілюмінації.

Розетки в укосах не стануть зайвими / Фото prestig

Прохідна кухня

Кухня у коридорі ще кілька років тому вважалася дивиною. Однак це відмінний варіант для маленьких студій.

Кухня в коридорі – рішення для невеликих квартир / Фото pinterest