Для того щоб невелика квартира стала стильною, затишною і комфортною для проживання, її необхідно правильно оформити.

Як це роблять за кордоном, і які прийоми використовують, розповідає Нерухомість 24.

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Відмова від штор

Штори і фіранки на вікнах зменшують кількість природного світла у квартирі, роблять її темнішою і меншою. Дизайнери рекомендують відмовитися від подібного рішення і залишити вікна вільними.

Вільні вікна пустять більше світла у приміщення​ / Фото eremont

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Матеріали

Поєднання різних матеріалів – тренд у дизайнерських проєктах за кордоном. Фактури дерева, шкіри і хутра в одному приміщенні, роблять його цікавим, оригінальним і стильним. Подібні рішення відмінно виглядають на білому тлі. Він підкреслює особливість кожного матеріалу, і робить інтер'єр незвичайним.

Поєднання матеріалів робить інтер'єр особливим​ / Фото pufikhomes

Меблі на тонких ніжках

Дивани, крісла і стільці на тонких ніжках – модна тенденція в інтер'єрі квартир. Невагомі меблі виглядають компактно, стильно і прикрашають інтер'єр. Крім того, таке рішення робить прибирання набагато простішим – швабра може легко залізти під диван. Єдине правило підбору таких меблів – вони повинна відповідати стилістиці приміщення, щоб виглядати гармонійно.

Меблі на тонких ніжках виглядають небально​ / Фото zasyahome