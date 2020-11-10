Інтер'єр маленької квартири: 3 цікавих ідеї з іноземних проєктів
Для того щоб невелика квартира стала стильною, затишною і комфортною для проживання, її необхідно правильно оформити.
Як це роблять за кордоном, і які прийоми використовують, розповідає Нерухомість 24.
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Відмова від штор
Штори і фіранки на вікнах зменшують кількість природного світла у квартирі, роблять її темнішою і меншою. Дизайнери рекомендують відмовитися від подібного рішення і залишити вікна вільними.
Вільні вікна пустять більше світла у приміщення / Фото eremont
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Матеріали
Поєднання різних матеріалів – тренд у дизайнерських проєктах за кордоном. Фактури дерева, шкіри і хутра в одному приміщенні, роблять його цікавим, оригінальним і стильним. Подібні рішення відмінно виглядають на білому тлі. Він підкреслює особливість кожного матеріалу, і робить інтер'єр незвичайним.
Поєднання матеріалів робить інтер'єр особливим / Фото pufikhomes
Меблі на тонких ніжках
Дивани, крісла і стільці на тонких ніжках – модна тенденція в інтер'єрі квартир. Невагомі меблі виглядають компактно, стильно і прикрашають інтер'єр. Крім того, таке рішення робить прибирання набагато простішим – швабра може легко залізти під диван. Єдине правило підбору таких меблів – вони повинна відповідати стилістиці приміщення, щоб виглядати гармонійно.
Меблі на тонких ніжках виглядають небально / Фото zasyahome
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