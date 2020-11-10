Для того чтобы небольшая квартира стала стильной, уютной и комфортной для проживания, ее необходимо правильно оформить.

Как это делают за рубежом, и какие приемы используют, рассказывает Недвижимость 24.

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Отказ от штор

Шторы и занавески на окнах уменьшают количество естественного света в квартире, делают ее темнее и меньше. Дизайнеры рекомендуют отказаться от подобного решения и оставить окна свободными.

Свободные окна пустят больше света в помещение / Фото eremont

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Материалы

Сочетание различных материалов – тренд в дизайнерских проектах за рубежом. Фактуры дерева, кожи и меха в одном помещении, делают его интересным, оригинальным и стильным. Подобные решения отлично смотрятся на белом фоне. Он подчеркивает особенность каждого материала, и делает интерьер необычным.

Сочетание материалов делает интерьер особенным / Фото pufikhomes

Мебель на тонких ножках

Диваны, кресла и стулья на тонких ножках – модная тенденция в интерьере квартир. Невесомая мебель выглядит компактно, стильно и украшает интерьер. Кроме того, такое решение делает уборку гораздо проще – швабра может легко залезть под диван. Единственное правило подбора такой мебели – она должна соответствовать стилистике помещения, чтобы выглядеть гармонично.

Мебель на тонких ножках выглядит небально / Фото zasyahome