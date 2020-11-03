Вхідну зону в квартирі або будинку можна зробити цікавою і стильною. Для цього можна скористатися деякими дизайнерськими прийомами.

Які фішки використовують дизайнери в оформленні прихожих, розповідає Нерухомість 24.

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Шафа

Останніми роками, коли мінімалізм у тренді, багато хто віддає перевагу відкритій вішалці замість шафи, а речі зберігають у гардеробних, які розміщені в інших кімнатах. Однак шафа – зручніша і практичніша. Крім одягу, там можна зберігати різні господарські речі. Актуальний варіант – прихована шафа. Його фасади роблять під колір стін, щоб вони були практично непомітними. Також цей прийом дозволяє зробити акцент на інших предметах інтер'єру.

Прихована шафа – тренд 2020 року / Фото pinterest

Акцентна плитка

Для того щоб передпокій заграв новими фарбами – не бійтеся експериментувати, придивіться до яскравої плитки. Вона приверне до себе увагу і стане гарним акцентом у приміщенні. Крім того, така підлога створює динаміку в просторі.

Гарна підлога привертає увагу​ / Фото prihozhaya

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Дзеркала

Дзеркальні поверхні завжди користувалися популярністю серед дизайнерів. Вони візуально збільшують простір і додають світла. Передпокій – місце, де ці нюанси мають серйозне значення.

Не бійтеся дзеркал – вони підуть на користь приміщенню / Фото bezkovrov

Освітлення

Природного світла у передпокої завжди мало, адже в цьому приміщенні немає вікон. Продумайте додаткові джерела світла. Це можуть бути світильники, споти, бра та ін.

У передпокої обов'язково потрібно додатковий світло / Фото dekoriko

Пуф

На перший погляд, це дрібниця, однак на пуф зручно присісти, щоб взутися або зняти взуття. Також це практично, якщо в сім'ї є діти. При виборі банкетки або пуфа є одне правило – предмет повинен відповідати стилістиці приміщення.

Пуф потрібно підбирати під інтер'єр передпокою​ / Фото remoo