Входную зону в квартире или доме можно сделать интересной и стильной. Для этого можно воспользоваться некоторыми дизайнерскими приемами.

Какие фишки используют дизайнеры в оформлении прихожих, рассказывает Недвижимость 24.

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Шкаф

В последние годы, когда минимализм в тренде, многие отдают предпочтение открытой вешалке вместо шкафа, а вещи хранят в гардеробных, которые размещены в остальных комнатах. Однако шкаф – удобнее и практичнее. Кроме одежды, там можно хранить различные хозяйственные принадлежности. Актуальный вариант – скрытый шкаф. Его фасады делают под цвет стен, чтобы они были практически незаметными. Также этот прием позволяет сделать акцент на других предметах интерьера.

Скрытый шкаф – тренд 2020 года / Фото pinterest

Акцентная плитка

Для того чтобы прихожая заиграла новыми красками – не бойтесь экспериментировать, присмотритесь к яркой плитке. Она привлечет к себе внимание и станет красивым акцентом в помещении. Кроме того, такой пол создает динамику в пространстве.

Красивый пол привлекает внимание / Фото prihozhaya

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Зеркала

Зеркальные поверхности всегда пользовались популярностью среди дизайнеров. Они зрительно увеличивают пространство и добавляют света. Прихожая – место, где эти нюансы имеют серьезное значение.

Не бойтесь зеркал – они пойдут на пользу помещению / Фото bezkovrov

Освещение

Естественного света в прихожей всегда мало, ведь в этом помещении нет окон. Продумайте дополнительные источники света. Это могут быть светильники, споты, бра и пр.

В прихожей обязательно нужен дополнительный свет / Фото dekoriko

Пуф

На первый взгляд, это мелочь, однако на пуф удобно присесть, чтобы обуться или снять обувь. Также это практично, если в семье есть дети. При выборе банкетки или пуфа есть одно правило – предмет должен соответствовать стилистике помещения.

Пуф нужно подбирать под интерьер прихожей / Фото remoo