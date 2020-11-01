Досить часто у будинках і квартирах скупчується безліч непотрібних речей. Це можуть бути спонтанні придбання, даремні предмети або застарілі гаджети.

Від яких покупок пора позбутися, щоб не захаращувати житло, розповідає Нерухомість 24.

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Даремні аксесуари

Досить часто ми купуємо цікаві речі, які в побуті виявляються марними і просто збирають пил, стоячи на полицях. Це можуть бути магніти або сувенірні тарілки з якоїсь подорожі. По-перше, все це – давно не модно, а по-друге – абсолютно марна справа і лише захаращує приміщення.

Позбавтеся від непотрібних предметів в приміщенні / Фото posuda-gid

Специфічні гаджети

У цей пункт вписуються дивне кухонне приладдя. Наприклад, яйцеварка, яку мало хто використовує, фігурні ножі, овочечистка у вигляді точила тощо.

Овочечистка у вигляді точила​ / Фото onedio

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Дублі

Обмежте покупку так званих зайвих речей. Це 10-а пара постільної білизни, черговий запасний сервіз, 20-а цікава чашка тощо. При цьому бажано розібрати всі подібні предмети і розпрощатися з тим, що зносилося або вже у непридатному стані.

Стримуйте пристрасть до покупок – не купуйте речі-дублі / Фото protkan

Речі не за стилем

Дизайнери та стилісти завжди рекомендують не купувати будь-яку річ, яку ви ніколи не надінете, або аксесуар, який ніколи не використаєте. Це стосується як особистого гардеробу, так і придбань для дому та кухні. Всі предмети повинні бути актуальними і вписуватися в інтер'єр і стилістику вашого житла.

Не захаращуйте шафу речами, які ніколи не надягнете​ / Фото Pikabu