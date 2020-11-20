Оформляючи передпокій, необхідно враховувати не тільки його стиль і вигляд, але і функціональність. Багато хто припускається помилок в інтер'єрі, про що згодом шкодує.

Які моменти потрібно передбачити у передпокої, розповідає Нерухомість 24.

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Багато пустот

Якщо у вас велика квартира, можна встановити містку гардеробну, де будуть зберігатися речі. У такому випадку, звичайно ж, передпокій може бути вільним. Однак якщо житло компактне – використовуйте коридор по максимуму. Продумайте різні системи зберігання (вони можуть бути до стелі) та дзеркала.

Відкрите зберігання

Речі на видному місці створюють ефект захаращеності, тому не слід робити у передпокої багато відкритих полиць і вішалок. Вибирайте закриті системи – так ви зможете заховати все від сторонніх очей, і утримувати приміщення в чистоті і порядку.

Відкриті вішалки – не найкраще рішення для передпокою​ / Фото remstroiblog

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Відсутність дзеркал

У передпокої будь-якого розміру має бути дзеркало. Воно візуально розширює простір, додає йому світла і свободи. Також це дуже практичний елемент, зручність якого ви обов'язково будете відзначати щодня.

Дзеркальні поверхні – необхідний елемент інтер'єру передпокою / Фото dizajninfo

Відмова від декору

Багато хто вважає, що у передпокої і коридорі не повинно бути декору, і це – хибна думка. Декоративні елементи можуть бути різними. Наприклад, акцентна стіна, або цікаве підлогове покриття, або ж підставка під парасолі – все залежить від ваших уподобань.

Обов'язково робіть акценти у передпокої / Фото ivd

Відмова від місця для сидіння

У будь-якому передпокої знайдеться місце для невеликого пуфика або лавочки. Це зручний предмет, який ви обов'язково оціните, особливо в холодну пору року, коли в ходу чоботи і черевики. Меблі підберіть під стиль приміщення.

Гарний пуф додасть характеру передпокою / Фото zlatamebel