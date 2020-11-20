Оформляя прихожую необходимо учитывать не только ее стиль и вид, но и функциональность. Многие допускают ошибки в интерьере, о чем впоследствии сожалеют.

Какие моменты нужно предусмотреть в прихожей, рассказывает Недвижимость 24.

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Много пустот

Если у вас большая квартира, можно установить вместительную гардеробную, где будут храниться вещи. В таком случае, конечно же, прихожая может быть свободной. Однако если жилье компактное – используйте коридор по максимуму. Продумайте различные системы хранения (они могут быть до потолка), зеркала и обувницу).

Открытое хранение

Вещи на видном месте создают эффект захламленности, поэтому не следует делать в прихожей много открытых полок и вешалок. Выбирайте закрытые системы – так вы сможете спрятать все от посторонних глаз, и содержать помещение в чистоте и порядке.

Открытые вешалки – не лучшее решение для прихожей / Фото remstroiblog

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Отсутствие зеркал

В прихожей любого размера должно быть зеркало. Оно визуально расширяет пространство, добавляет ему света и свободы. Также это очень практичный элемент, удобство которого вы обязательно будете отмечать ежедневно.

Зеркальные поверхности – необходимый элемент интерьера прихожей / Фото dizajninfo

Отказ от декора

Многие считают, что в прихожей и коридоре не должно быть декора, и это – ошибочное мнение. Декоративные элементы могут быть разными. Например, акцентная стена, или интересное напольное покрытие, или же подставка под зонты – все зависит от ваших предпочтений.

Обязательно делайте акценты в прихожей / Фото ivd

Отказ от места для сидения

В любой прихожей найдется место для небольшого пуфика или лавочки. Это удобный предмет, который вы обязательно оцените, особенно в холодное время года, когда в ходу сапоги и ботинки. Мебель подберите под стиль помещения.

Красивый пуфик придаст характера прихожей / Фото zlatamebel