Для того щоб передпокій був максимально функціональним, комфортним і зручним, слід використати кілька безпрограшних прийомів.

Які рішення користуються популярністю серед дизайнерів і допоможуть зробити передпокій ідеальної, розповідає Нерухомість 24.

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Шафа чи гардеробна

Очевидно, що у передпокої потрібна зручна система зберігання. Багато хто вибирає відкриті вішалки, однак це рішення не можна назвати вдалим. Річ у тім, що будь-які речі на поверхні створюють ефект захаращеності, навіть якщо в іншому у вас ідеальний порядок. Велика шафа або гардеробна – більш практичний варіант, адже він дозволяє зберігати не тільки особисті речі, а й господарські знаряддя.

Шафи дозволять вмістити все необхідне / Фото pinterest

Акцентна плитка

Дизайнери рекомендують робити передпокій цікавим і яскравим. Одним з рішень є акцентна плитка у вигляді підлогового покриття.

Підлогове покриття зробить приміщення цікавим / Фото houzz

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Дзеркальні поверхні

Дзеркала – один з найулюбленіших прийомів дизайнерів. Подібні поверхні не тільки стильно виглядають, але і візуально розширюють простір і додають світла приміщенню. Також це зручно і практично, адже ви можете бачити себе у повний зріст, йдучи з дому, або повертаючись додому.

Дзеркала візуально збільшать приміщення / Фото decorationinfo

Освітлення

У передпокої завжди бракує природного світла, адже це приміщення, як правило, не має вікон. Продумайте джерела штучного світла. Їх має бути багато, щоб покрити потреби сім'ї.

Продумайте різнопланове освітлення в передпокої / Фото cozyblog