Для того чтобы прихожая была максимально функциональной, комфортной и удобной, следует использовать несколько беспроигрышных приемов.

Какие решения пользуются популярностью среди дизайнеров и помогут сделать прихожую идеальной, рассказывает Недвижимость 24.

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Шкаф или гардеробная

Очевидно, что в прихожей нужна удобная система хранения. Многие выбирают открытые вешалки, однако это решение нельзя назвать удачным. Дело в том, что любые вещи на поверхности создают эффект захламленности, даже если в остальном у вас идеальный порядок. Большой шкаф или гардеробная – более практичный вариант, ведь он позволяет хранить не только личные вещи, но и хозяйственные принадлежности .

Шкафы позволят вместить все необходимое / Фото pinterest

Акцентная плитка

Дизайнеры рекомендуют делать прихожую интересной и яркой. Одним из решений является акцентная плитка в виде напольного покрытия.

Напольное покрытие сделает помещение интересным / Фото houzz

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Зеркальные поверхности

Зеркала – один из самых любимых приемов дизайнеров. Подобные поверхности не только стильно выглядят, но и визуально расширяют пространство и добавляют света помещению. Также это удобно и практично, ведь вы можете видеть себя в полный рост, уходя из дому, или возвращаясь домой.

Зеркала визуально увеличат помещение / Фото decorationinfo

Освещение

В прихожей всегда недостаточно естественного света, ведь это помещение, как правило, не имеет окон. Продумайте источники искусственного света. Их должно быть много, чтобы покрыть потребности семьи.

Продумайте разноплановое освещение в прихожей / Фото cozyblog