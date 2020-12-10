Интерьер прихожей: какие приемы рекомендуют дизайнеры
Для того чтобы прихожая была максимально функциональной, комфортной и удобной, следует использовать несколько беспроигрышных приемов.
Какие решения пользуются популярностью среди дизайнеров и помогут сделать прихожую идеальной, рассказывает Недвижимость 24.
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Шкаф или гардеробная
Очевидно, что в прихожей нужна удобная система хранения. Многие выбирают открытые вешалки, однако это решение нельзя назвать удачным. Дело в том, что любые вещи на поверхности создают эффект захламленности, даже если в остальном у вас идеальный порядок. Большой шкаф или гардеробная – более практичный вариант, ведь он позволяет хранить не только личные вещи, но и хозяйственные принадлежности .
Шкафы позволят вместить все необходимое / Фото pinterest
Акцентная плитка
Дизайнеры рекомендуют делать прихожую интересной и яркой. Одним из решений является акцентная плитка в виде напольного покрытия.
Напольное покрытие сделает помещение интересным / Фото houzz
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Зеркальные поверхности
Зеркала – один из самых любимых приемов дизайнеров. Подобные поверхности не только стильно выглядят, но и визуально расширяют пространство и добавляют света помещению. Также это удобно и практично, ведь вы можете видеть себя в полный рост, уходя из дому, или возвращаясь домой.
Зеркала визуально увеличат помещение / Фото decorationinfo
Освещение
В прихожей всегда недостаточно естественного света, ведь это помещение, как правило, не имеет окон. Продумайте источники искусственного света. Их должно быть много, чтобы покрыть потребности семьи.
Продумайте разноплановое освещение в прихожей / Фото cozyblog
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