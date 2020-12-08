В оформленні кухні, як і інших приміщень, трапляються як вдалі, так і невдалі рішення.

Які прийоми на кухні найчастіше подобаються власникам квартир і будинків, розповідає Нерухомість 24.

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Дизайн кухні за планом

Капітальний ремонт і облаштування кухні мають відбуватися строго за складеним заздалегідь планом. Таким чином ви зможете зробити приміщення не тільки красивим, але і зручним. Важливо, щоб всі комунікації і виведення були продумані до сантиметра. Це забезпечить комфорт в побуті.

Кухонний острів

Цей прийом підійде не для всіх кухонь. У невеликих приміщеннях подібний варіант не використовується, але якщо у вас простора кухня-вітальня, обов'язково розгляньте острів – це зручно і практично.

Одинакові стільниця та фартух

Єдина конструкція завжди виглядає актуально і виграшно. Найчастіше матеріалом для цього служить штучний або натуральний камінь, але може бути і ЛДСП.

Стільниця і фартух з одного матеріалу – відмінне рішення для кухні / Фото diz-kitchen

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Ящики замість полиць

Висувні ящики у кухонному гарнітурі – варіант більш функціональний, ніж полиці. Вони не тільки зручніші, але і місткіші.

Ящики дозволяють вмістити більше предметів / Фото kitchensinteriors

Сушарка для посуду

Напевно, ви помітили, що традиційне розміщення сушарки для посуду у верхніх шафах – не завжди зручно. Особливо це стосується людей маленького росту. Спробуйте розмістити сушарку в нижніх ящиках.