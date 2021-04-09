Ідеальна спальня має бути затишною, стильною і функціональною. Це приміщення також повинно спонукати до відпочинку та розслаблення.

Плануючи ремонт у спальні, потрібно продумати масу нюансів. Кілька слушних порад дали дизайнери інтер'єру з GT interior design.

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Корисні поради для спальні

Чистота інтер'єру

=За словами дизайнерів інтер'єру, чим візуально "чистіша" кімната, тим комфортніше у ній перебувати. Для цього приберіть всі непотрібні предмети, очистіть горизонтальні поверхні і не захаращуйте інтер'єр зайвими елементами.

Дзеркала

Дзеркало зробить кімнату просторішою, якщо розмістити його від підлоги до стелі в кутку біля вікна.

Дзеркало в кутку біля вікна – відмінний прийом для спальні​ / Фото pinterest

Палітра

Відмовтеся від яскравих кольорів у спальні. Йдеться про синій, зелений, червоний та ін. Водночас складні й глибокі натуральні кольори стануть кращими помічниками у спальні, зроблять інтер'єр стильним і комфортним.

Подивіться на кольори дорогоцінних каменів – смарагд, бірюза, гранат, сапфір, зробіть ці кольори глибокими і приглушеними, і вийде дуже красиво!

– пояснили дизайнери інтер'єру.

Заховайте шафи

Шафа є найбільшим елементом у спальні, тому її слід заховати – зробити вбудованою до стелі й в колір стін. Ще один варіант – зробити шафу акцентом разом зі стіною.

Шафу краще зробити під колір стін / Фото pinterest

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Темний інтер'єр

Дизайнери інтер'єру уточнили, що навіть темний інтер'єр може бути затишним. Якщо кімната невелика, краще, щоб темних відтінків було небагато.

Фішки

Інтер'єр можна зробити унікальним за допомогою деяких фішок: дерев'яних панелей, рейок, м'яких панелей. Але важливо використовувати їх як акцент. Крім того, утримайтеся від інших елементів (картин, дзеркал і ін.) – це може зіпсувати інтер'єр.

У спальні важливо не переборщити з акцентами​ / Фото pinterest

Стіни

За словами дизайнерів інтер'єру, рельєф стін (натуральна пофарбована цегла, або нерівна стіна, бетон) можуть зробити інтер'єр дуже стильним і цікавим.

Текстиль

Навіть найстильніший інтер'єр зіпсує постільна білизна з квіточками. Подивіться на скандинавські спальні, наскільки вони затишні! Весь секрет у багатошаровості текстилю. Вибирайте однотонну постіль, додавайте подушки у різних приємних кольорах, і пледи,

​– резюмували фахівці.