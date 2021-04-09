Інтер'єр ідеальної спальні: дизайнери дали 8 порад
Ідеальна спальня має бути затишною, стильною і функціональною. Це приміщення також повинно спонукати до відпочинку та розслаблення.
Джерело:Інстаграм GT interior design
Плануючи ремонт у спальні, потрібно продумати масу нюансів. Кілька слушних порад дали дизайнери інтер'єру з GT interior design.
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Корисні поради для спальні
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Чистота інтер'єру
=За словами дизайнерів інтер'єру, чим візуально "чистіша" кімната, тим комфортніше у ній перебувати. Для цього приберіть всі непотрібні предмети, очистіть горизонтальні поверхні і не захаращуйте інтер'єр зайвими елементами.
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Дзеркала
Дзеркало зробить кімнату просторішою, якщо розмістити його від підлоги до стелі в кутку біля вікна.
Дзеркало в кутку біля вікна – відмінний прийом для спальні / Фото pinterest
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Палітра
Відмовтеся від яскравих кольорів у спальні. Йдеться про синій, зелений, червоний та ін. Водночас складні й глибокі натуральні кольори стануть кращими помічниками у спальні, зроблять інтер'єр стильним і комфортним.
Подивіться на кольори дорогоцінних каменів – смарагд, бірюза, гранат, сапфір, зробіть ці кольори глибокими і приглушеними, і вийде дуже красиво!
– пояснили дизайнери інтер'єру.
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Заховайте шафи
Шафа є найбільшим елементом у спальні, тому її слід заховати – зробити вбудованою до стелі й в колір стін. Ще один варіант – зробити шафу акцентом разом зі стіною.
Шафу краще зробити під колір стін / Фото pinterest
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Темний інтер'єр
Дизайнери інтер'єру уточнили, що навіть темний інтер'єр може бути затишним. Якщо кімната невелика, краще, щоб темних відтінків було небагато.
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Фішки
Інтер'єр можна зробити унікальним за допомогою деяких фішок: дерев'яних панелей, рейок, м'яких панелей. Але важливо використовувати їх як акцент. Крім того, утримайтеся від інших елементів (картин, дзеркал і ін.) – це може зіпсувати інтер'єр.
У спальні важливо не переборщити з акцентами / Фото pinterest
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Стіни
За словами дизайнерів інтер'єру, рельєф стін (натуральна пофарбована цегла, або нерівна стіна, бетон) можуть зробити інтер'єр дуже стильним і цікавим.
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Текстиль
Навіть найстильніший інтер'єр зіпсує постільна білизна з квіточками. Подивіться на скандинавські спальні, наскільки вони затишні! Весь секрет у багатошаровості текстилю. Вибирайте однотонну постіль, додавайте подушки у різних приємних кольорах, і пледи,
– резюмували фахівці.
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