Идеальная спальня должна быть уютной, стильной и функциональной. Это помещение также должно располагать к отдыху и расслаблению.

Планируя ремонт в спальне, нужно продумать массу нюансов. Несколько дельных советов дали дизайнеры интерьера из GT interior design.

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Полезные советы для спальни

Чистота интерьера

По словам дизайнеров интерьера, чем визуально "чище" комната, тем комфортнее в ней находиться. Для этого уберите все ненужные предметы, очистите горизонтальные поверхности и не захламляйте интерьер лишними элементами.

Зеркала

Зеркало сделает комнату просторнее, если разместить его от пола до потолка в углу возле окна.

Зеркало в углу возле окна – отличный прием для спальни / Фото pinterest

Палитра

Откажитесь от ярких цветов в спальне. Речь идет о синем, зеленом, красном и пр. В то же время сложные и глубокие натуральные цвета станут лучшими помощниками в спальне, сделают интерьер стильным и комфортным.

Посмотрите на цвета драгоценных камней – изумруд, бирюза, гранат, сапфир, сделайте эти цвета глубокими и приглушенными, и получится очень красиво!

– пояснили дизайнеры интерьера.

Спрячьте шкафы

Шкаф является самым большим элементом в спальне, поэтому его следует спрятать – сделать встроенным до потолка и в цвет стен. Еще один вариант – сделать шкаф акцентом вместе со стеной.

Шкаф лучше сделать в цвет стен / Фото pinterest

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Темный интерьер

Дизайнеры интерьера уточнили, что даже темный интерьер может быть уютным. Если комната небольшая, лучше, чтобы темных оттенков было немного.

Фишки

Интерьер можно сделать уникальным с помощью некоторых фишек: деревянных панелей, реек, мягких панелей. Но важно использовать их в качестве акцента. Кроме того, воздержитесь от других элементов (картин, зеркал и пр.) – это может испортить интерьер.

В спальне важно не переборщить с акцентами / Фото pinterest

Стены

По словам дизайнеров интерьера, рельеф стен (натуральный покрашенный кирпич, или неровная стена, бетон) могут сделать интерьер очень стильным и интересным.

Текстиль

Даже самый стильный интерьер испортит постель с цветочками. Посмотрите на скандинавские спальни, насколько они уютные! Весь секрет в многошаровости текстиля. Выбирайте однотонное постельное, добавляйте подушки в разных приятных цветах, и пледы,

​– резюмировали специалисты.