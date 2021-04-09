Интерьер идеальной спальни: дизайнеры дали 8 советов
Идеальная спальня должна быть уютной, стильной и функциональной. Это помещение также должно располагать к отдыху и расслаблению.
Источник:Инстаграм GT interior design
Планируя ремонт в спальне, нужно продумать массу нюансов. Несколько дельных советов дали дизайнеры интерьера из GT interior design.
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Полезные советы для спальни
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Чистота интерьера
По словам дизайнеров интерьера, чем визуально "чище" комната, тем комфортнее в ней находиться. Для этого уберите все ненужные предметы, очистите горизонтальные поверхности и не захламляйте интерьер лишними элементами.
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Зеркала
Зеркало сделает комнату просторнее, если разместить его от пола до потолка в углу возле окна.
Зеркало в углу возле окна – отличный прием для спальни / Фото pinterest
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Палитра
Откажитесь от ярких цветов в спальне. Речь идет о синем, зеленом, красном и пр. В то же время сложные и глубокие натуральные цвета станут лучшими помощниками в спальне, сделают интерьер стильным и комфортным.
Посмотрите на цвета драгоценных камней – изумруд, бирюза, гранат, сапфир, сделайте эти цвета глубокими и приглушенными, и получится очень красиво!
– пояснили дизайнеры интерьера.
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Спрячьте шкафы
Шкаф является самым большим элементом в спальне, поэтому его следует спрятать – сделать встроенным до потолка и в цвет стен. Еще один вариант – сделать шкаф акцентом вместе со стеной.
Шкаф лучше сделать в цвет стен / Фото pinterest
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Темный интерьер
Дизайнеры интерьера уточнили, что даже темный интерьер может быть уютным. Если комната небольшая, лучше, чтобы темных оттенков было немного.
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Фишки
Интерьер можно сделать уникальным с помощью некоторых фишек: деревянных панелей, реек, мягких панелей. Но важно использовать их в качестве акцента. Кроме того, воздержитесь от других элементов (картин, зеркал и пр.) – это может испортить интерьер.
В спальне важно не переборщить с акцентами / Фото pinterest
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Стены
По словам дизайнеров интерьера, рельеф стен (натуральный покрашенный кирпич, или неровная стена, бетон) могут сделать интерьер очень стильным и интересным.
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Текстиль
Даже самый стильный интерьер испортит постель с цветочками. Посмотрите на скандинавские спальни, насколько они уютные! Весь секрет в многошаровости текстиля. Выбирайте однотонное постельное, добавляйте подушки в разных приятных цветах, и пледы,
– резюмировали специалисты.
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