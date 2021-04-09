Передпокій – приміщення, яке повинно бути функціональним, практичним, зручним і стильним. Для цього всі дрібниці важливо продумати до початку ремонту.

Тільки з детальним планом можна зробити передпокій без помилок. Які нюанси потрібно передбачити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Кілька дизайнерських прийомів, щоб зробити передпокій візуально "дорожчим" і більш ексклюзивним, а не з каталогу IKEA, хоча кожен вибирає собі своє, і IKEA – непогана. Про деякі моменти потрібно подумати на початку ремонту, якісь варіанти можна застосувати тут і зараз,

– зазначила Петайкіна.

Дизайнерські прийоми для передпокою

1. Стильне дзеркало

Дизайнерка інтер'єру рекомендує розглянути дзеркало цікавої форми замість звичайного, вбудованого в шафу. За її словами, дзеркало може стати не тільки функціональною річчю, але й декором.

Красиве дзеркало зробить передпокій стильним / Фото pinterest

2. Якісна підлога

Передпокій – місце, яке повинно бути стійким до різних забруднень (води, снігу, бруду та ін.). Важливо передбачити якісне підлогове покриття, яке з часом не здується та не покриється плямами.

Підлога у передпокої має бути практичною і якісною / Фото pinterest

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3. Освітлення

Якісне освітлення зробить передпокій світлим, зручним, а також дозволить збільшити простір. Рекомендується використовувати різні сценарії освітлення в цікавих варіаціях.

У передпокої слід продумати кілька сценаріїв освітлення​ / Фото pinterest

4. Арт

Якщо сам дизайн передпокою спокійний і мінімалістичний, то додати йому "настрою" допоможуть артоб'єкти – абстракція і статуетки.

5. Незвичайні меблі

Яскраві, оригінальні й трендові меблі – те, що стане родзинкою у вашому передпокої.

Оригінальні меблі прикрасять інтер'єр / Фото trizio