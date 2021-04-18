Протягом кількох років живі рослини є трендом в інтер'єрі. Кімнатні квіти роблять приміщення стильним і свіжим.

Рослини також здатні прикрасити будь-який дім. Які з них слід використовувати – читайте нижче.

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Бананове дерево

Це красива екзотична рослина зовні нагадує пальму. У неї велике зелене листя, яке додасть інтер'єру потрібний настрій. Важливо, що банану не потрібен складний догляд. Тропічна рослина любить хорошу вологість і тепле повітря. Ставити її краще в тіні.

Бананова пальма прикрасить будь-який інтер'єр / Фото superarch

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Фікус лірата

Ця рослина дуже популярна в інтер'єрі. Наприклад, ви могли бачити її на знімках будинків Дженніфер Еністон і Малін Перссон. Рослина має гарне велике листя незвичайної форми. Це дозволяє використовувати її в різних стилях дизайну – сучасному, скандинавському, індустріальному та ін. Фікус невибагливий в догляді – регулярно поливайте його, вчасно пересаджуйте і видаляйте пошкоджене листя.

Фікус лірата притягує погляди гостей / Фото kvartblog

Монстера

Ця рослина є однією з найпоширеніших в інтер'єрі квартир і будинків. Крім того, в останні роки принт з її листям використовується на шпалерах, текстилі, одязі тощо. Безумовно, ця рослина прикрасить ваш будинок. Однак важливо пам'ятати, що монстера швидко зростає. Тому для неї потрібно передбачити просторе світле місце без потрапляння прямих сонячних променів. Монстера також любить регулярний полив і підгодівлю, однак не слід часто її переміщати, інакше зростання рослини може сповільнитися.

Монстера – одна з найпопулярніших рослин в інтер'єрі / Фото pinterest