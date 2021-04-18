Інтер'єр спальні: які зони оформити в кімнаті відпочинку

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Зонування – прийом, який дозволяє зробити будь-яке приміщення максимально функціональним і комфортним. Спальня – не виняток.
У спальній кімнаті можна зробити різні затишні зони. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Іноді укомплектувати більшу квартиру буває важче, ніж зробити це у маленькій. Багато простору – це відповідальність, потрібно зробити так, щоб він був функціональним, а не простоював просто так,
– зазначила Петайкіна.
Зонування у спальні слід продумати до ремонту / Фото Pixabay
Часто столик може замінити приліжкову тумбу, якщо не вистачає місця для його розміщення в окремій зоні,
– уточнила Анна Петайкіна.
Правильне зонування забезпечить затишок у кімнаті / Фото pinterest
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Зонування дозволить зробити максимально комфортну спальню / Фото pinterest