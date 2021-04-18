Інтер'єр спальні: які зони оформити в кімнаті відпочинку

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Джерело:

Інстаграм Анни Петайкіної

Зонування – прийом, який дозволяє зробити будь-яке приміщення максимально функціональним і комфортним. Спальня – не виняток.

У спальній кімнаті можна зробити різні затишні зони. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Іноді укомплектувати більшу квартиру буває важче, ніж зробити це у маленькій. Багато простору – це відповідальність, потрібно зробити так, щоб він був функціональним, а не простоював просто так,
– зазначила Петайкіна.

Зонування у спальні слід продумати до ремонту / Фото Pixabay

Які зони зробити в спальні

  • Гардеробна. Цей варіант – прекрасна заміна масивним шафам.
  • Кабінет. Цю зону, за словами дизайнерки інтер'єру, слід візуально відгородити. Краще, якщо вона буде знаходитися недалеко від вікна.
  • Туалетний столик.

Часто столик може замінити приліжкову тумбу, якщо не вистачає місця для його розміщення в окремій зоні,
– уточнила Анна Петайкіна.

  • Ванна. Цей варіант підходить для дуже великих спалень або при об'єднанні кімнат.
  • Камін. Релакс-зона, яка дозволить відпочити після робочого дня.
  • Хобі та відпочинок. У спальні можна зробити куточок для відпочинку або читання. Не забудьте підібрати стильний торшер.

Правильне зонування забезпечить затишок у кімнаті / Фото pinterest

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Як розмежувати зони в спальні:

  • меблями;
  • перегородками;
  • світлом;
  • кольором;
  • подіумом;
  • рельєфною стелею;
  • шторами.

Зонування дозволить зробити максимально комфортну спальню / Фото pinterest