Інтер'єр спальні у першу чергу має бути затишним і комфортним. Однак кожен з нас хоче отримати стильну кімнату з цікавим дизайном.

Щоб спальня була ідеальною, радувала око і викликала лише позитивні емоції, можна використати прості дизайнерські прийоми, розповідає Нерухомість 24.

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Загальний вигляд

Щоб спальня виглядала стильно, не захаращуйте її зайвими предметами меблів. Зробіть упор на вільний простір. Також врахуйте, що до ліжка повинен бути комфортний прохід (щоб застелити її або змінити постільну білизну).

Системи зберігання

У спальні, як правило, зберігаються практично всі особисті речі. Для того щоб уникнути хаосу в кімнаті, продумайте містку систему зберігання – гардеробну або вбудовану шафу-купе. Так ви зможете тримати всі речі в порядку.

У спальні потрібна шафа або гардеробна​ / Фото pinterest

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Освітлення

Один з найважливіших моментів в інтер'єрі. Найчастіше спальні не відрізняються великою площею. Для того щоб кімната для відпочинку була ідеальною, продумайте додаткове освітлення. Це можуть бути споти, світильники на стелю, бра або торшери. Крім основної люстри, знадобиться світло у зоні ліжка (для читання, наприклад) і біля шафи.

У спальні повинно бути достатньо світла / Фото nasvitlo

Головний акцент

Дизайнери рекомендують у спальні робити основним акцентом узголів'я ліжка. Воно може бути цікавим за рахунок кольору, матеріалу, форми або фактури. Актуальними є геометричні малюнки, різні рослинні орнаменти, натуральне дерево та ін.

Узголів'я ліжка може стати інтер'єрним центром у кімнаті / Фото salon

Палітра кольорів

Використовуйте у спальні нейтральну колірну гамму. Це допоможе зберегти баланс у приміщенні, зробити його справжньою зоною відпочинку, а інтер'єр залишиться актуальним багато років. При цьому важливо додати контрастні елементи – живі рослини, текстиль і т.д.

Спальня в спокійних тонах буде актуальною багато років​ / Фото roomester