Интерьер спальни в первую очередь должен быть уютным и комфортным. Однако каждый из нас хочет получить стильную комнату с интересным дизайном.

Чтобы спальня была идеальной, радовала глаз и вызывала только положительные эмоции, можно использовать простые дизайнерские приемы, рассказывает Недвижимость 24.

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Общий вид

Чтобы спальня смотрелась стильно, не захламляйте ее лишними предметами мебели. Сделайте упор на свободное пространство. Также учтите, что к кровати должен быть комфортный проход (чтобы застелить ее или сменить постельное белье).

Системы хранения

В спальне, как правило, хранятся практически все личные вещи. Для того чтобы избежать хаоса в комнате, продумайте вместительную систему хранения – гардеробную или встроенный шкаф-купе. Так вы сможете держать все вещи в порядке.

В спальне нужен шкаф или гардеробная / Фото pinterest

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Освещение

Один из важнейших моментов в интерьере. Чаще всего спальни не отличаются большой площадью. Для того чтобы комната для отдыха была идеальной, продумайте дополнительное освещение. Это могут быть споты, потолочные светильники, бра или торшеры. Кроме основной люстры, понадобится свет в зоне кровати (для чтения, например) и возле шкафа.

В спальне должно быть достаточно света / Фото nasvitlo

Главный акцент

Дизайнеры рекомендуют в спальне делать основным акцентом изголовье кровати. Оно может быть интересным за счет цвета, материала, формы или фактуры. Актуальны геометрические рисунки, различные растительные орнаменты, натуральное дерево и пр.

Изголовье кровати может стать интерьерным центром в комнате / Фото salon

Палитра цветов

Используйте в спальне нейтральную цветовую гамму. Это поможет сохранить баланс в помещении, сделать его настоящей зоной отдыха, а интерьер останется актуальным много лет. При этом важно добавить контрастные элементы – живые растения, текстиль и т.д.

Спальня в спокойных тонах будет актуальной много лет / Фото roomester