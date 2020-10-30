Під час ремонту спальні багато хто припускається помилок, які згодом відчуваються і заважають комфортному життю.

Які нюанси потрібно врахувати до початку ремонтних робіт, щоб потім не пошкодувати, розповідає Нерухомість 24.

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План

Перше, що необхідно зробити, – визначитися, яким буде інтер'єр вашої спальні. Для цього збережіть собі всі вподобані варіанти і спробуйте скласти колаж з необхідних предметів, додаючи цікаві елементи і аксесуари, експериментуючи з різними кольорами. Також складіть кошторис, зберіть контакти будівельних бригад і адреси магазинів, де можна придбати товар, який сподобався. Складіть поетапний план ваших дій.

Палітра кольорів

З відтінками у спальні потрібно визначитися до того, як починати ремонтні роботи. Якщо приміщення невелике, використовуйте світлі відтінки – бежевий, кремовий, світло-сірий і безпрограшний білий. Розбавити їх можна яскравими акцентами за правилом 60/30/10, а точніше: 60% – світлий колір, 30% – акцентний і 10% – контрастний декор.

Палітра кольорів здатна повністю змінити кімнату / Фото mydizajn

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Освітлення

На етапі підготовки до ремонту слід продумати освітлення в кімнаті. Це необхідно для того, щоб зробити проводку для розеток, вимикачів, бра і ламп. Крім люстри, світло може знадобитися біля гардеробної або шафи, а також з боків від ліжка.

Освітлення у кімнаті потрібно продумати до початку ремонту / Фото mydizajn

Вимикачі

У спальні вимикачі краще продублювати: зробити біля входу на висоті опущеної долоні, а також біля ліжка, щоб не потрібно було вставати для включення / вимикання світла.

Звукоізоляція

Якщо ви плануєте ремонт у новому будинку, краще відразу подумати про звукоізоляцію. Для цього встановіть двокамерний склопакет – він поглинає шуми з вулиці. Для стін, стелі та підлоги використовується звукопоглинальний матеріал (мінеральна вата з гіпсокартонними листами, пробкові панелі, поліуретанові плити) – вибір залежить від фінансових можливостей.

Про звукоізоляцію краще потурбуватися відразу​ / Фото remont.castorama